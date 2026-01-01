Despliega TriliumNext Notes con un solo clic.
Base de conocimiento personal autoalojada con notas jerárquicas, compatibilidad con scripts y una potente API REST para la automatización.
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Todo lo que puedes crear con TriliumNext Notes
TriliumNext Notes es una aplicación de gestión del conocimiento personal autoalojada, construida en torno a una estructura de árbol jerárquica que puede albergar miles de notas. Es compatible con la edición WYSIWYG enriquecida, bloques de código, fórmulas matemáticas y un motor de scripting para crear flujos de trabajo personalizados y una gestión de notas automatizada.
El autoalojamiento en un VPS te proporciona almacenamiento ilimitado de notas, sincronización persistente entre dispositivos y la propiedad total de tu base de conocimientos. Las notas se pueden clonar en múltiples ubicaciones, enriquecerse con atributos personalizados y acceder a ellas a través de la API REST de ETAPI para integraciones externas.
Funciones clave de TriliumNext Notes
Organización jerárquica
Organiza miles de notas en una estructura de árbol con clonación, para que las notas individuales puedan aparecer en múltiples contextos sin duplicación.
Motor de scripts
Crea scripts de JavaScript que se ejecutan en eventos o programaciones para automatizar la creación, el etiquetado y la organización de notas.
Historial de revisiones
Cada edición de nota se versiona automáticamente, permitiéndote revisar y restaurar cualquier versión anterior de tu contenido.
ETAPI REST API
Una API REST documentada permite a las herramientas externas crear, leer, actualizar y organizar notas programáticamente.
Recortador web
La extensión del navegador captura páginas web directamente en tu base de conocimientos de Trilium con un solo clic.
¿Por qué ejecutar TriliumNext Notes en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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