TriliumNext Notes es una aplicación de gestión del conocimiento personal autoalojada, construida en torno a una estructura de árbol jerárquica que puede albergar miles de notas. Es compatible con la edición WYSIWYG enriquecida, bloques de código, fórmulas matemáticas y un motor de scripting para crear flujos de trabajo personalizados y una gestión de notas automatizada.

El autoalojamiento en un VPS te proporciona almacenamiento ilimitado de notas, sincronización persistente entre dispositivos y la propiedad total de tu base de conocimientos. Las notas se pueden clonar en múltiples ubicaciones, enriquecerse con atributos personalizados y acceder a ellas a través de la API REST de ETAPI para integraciones externas.