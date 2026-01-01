Despliega Documenso con un solo clic.
Plataforma de firma de documentos de código abierto para firmas digitales legalmente vinculantes con plena propiedad de los datos.
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Todo lo que puedes crear con Documenso
Documenso es una alternativa de código abierto a DocuSign, creada para organizaciones que necesitan firmas digitales seguras y legalmente vinculantes sin ceder el control de documentos sensibles a un proveedor SaaS externo. Es compatible con flujos de trabajo de firma multipartita, plantillas de documentos y completas pistas de auditoría, con una interfaz limpia adecuada para equipos legales, de RR. HH. y de finanzas.
Alojar Documenso en tu propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en tu propia infraestructura. No hay tarifas por documento, ni límites de almacenamiento impuestos por un proveedor, ni riesgo de exposición de datos a través de una plataforma compartida. La gestión local de certificados y el SMTP configurable garantizan que el proceso de firma permanezca completamente bajo tu control.
Funciones clave de Documenso
Firma multipartita
Dirige documentos a múltiples firmantes en orden secuencial o paralelo y rastrea el estado de finalización en tiempo real.
Registros de auditoría exhaustivos
Cada acción se registra con marcas de tiempo y direcciones IP, generando el rastro de pruebas necesario para fines legales y de cumplimiento.
Plantillas de documentos
Guarda las estructuras de documentos de uso frecuente como plantillas para acelerar los flujos de trabajo de firma recurrentes, como contratos y NDA.
Firma local de certificados
Los documentos se firman utilizando un certificado gestionado localmente, manteniendo el proceso criptográfico completamente dentro de tu infraestructura.
Notificaciones de correo
Los recordatorios automatizados y las actualizaciones de estado mantienen a todas las partes informadas sin seguimiento manual por parte de los remitentes de documentos.
¿Por qué ejecutar Documenso en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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