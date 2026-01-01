Hasta un 69% de descuento en Evolution Go

Despliega Evolution Go con instalación en un clic.

Puerta de enlace API de WhatsApp de alto rendimiento escrita en Go para la automatización de mensajes de bajos recursos y la gestión de múltiples instancias.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Evolution Go con instalación en un clic.

Elige un plan VPS para Evolution Go

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Evolution Go

Evolution Go es una pasarela de API de WhatsApp reescrita en Go, diseñada como una alternativa ligera y eficiente a la Evolution API basada en Node.js. Construida sobre la biblioteca whatsmeow, ofrece las mismas capacidades de automatización de mensajería principales — gestión de múltiples instancias, eventos de webhook y una API RESTful — mientras consume significativamente menos memoria y se inicia en menos de un segundo gracias al tiempo de ejecución compilado de Go y su modelo de concurrencia nativo.

Autoalojar Evolution Go en tu VPS maximiza la ventaja de eficiencia de recursos de su binario compilado. Todas las credenciales de autenticación y los datos de conversación se almacenan en tu propia base de datos PostgreSQL, lo que garantiza la soberanía de los datos y el cumplimiento sin los costes por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales de WhatsApp a escala.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Evolution Go

Go-Native Rendimiento

El binario compilado con concurrencia basada en goroutines maneja miles de conexiones simultáneas con 50-150 MB de memoria por instancia, mucho menos que la versión de Node.js.

Administración multi-instancia

Opera varios números de WhatsApp desde una única implementación, con cada instancia controlada y monitorizada de forma independiente a través de la API REST.

Entrega de eventos de Webhook

Los webhooks en tiempo real envían eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación al instante, lo que permite flujos de respuesta automatizados e integración con CRM.

Arquitectura de doble base de datos

La autenticación y los datos de usuario se almacenan en bases de datos PostgreSQL separadas, lo que simplifica las copias de seguridad y permite controles de acceso granulares para implementaciones conscientes de la seguridad.

Soporte para cola de mensajes

La integración opcional de RabbitMQ (AMQP) y NATS permite arquitecturas escalables basadas en eventos para operaciones de mensajería de alto volumen.

¿Por qué ejecutar Evolution Go en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

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Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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