Despliega Evolution Go con instalación en un clic.
Puerta de enlace API de WhatsApp de alto rendimiento escrita en Go para la automatización de mensajes de bajos recursos y la gestión de múltiples instancias.
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Todo lo que puedes crear con Evolution Go
Evolution Go es una pasarela de API de WhatsApp reescrita en Go, diseñada como una alternativa ligera y eficiente a la Evolution API basada en Node.js. Construida sobre la biblioteca whatsmeow, ofrece las mismas capacidades de automatización de mensajería principales — gestión de múltiples instancias, eventos de webhook y una API RESTful — mientras consume significativamente menos memoria y se inicia en menos de un segundo gracias al tiempo de ejecución compilado de Go y su modelo de concurrencia nativo.
Autoalojar Evolution Go en tu VPS maximiza la ventaja de eficiencia de recursos de su binario compilado. Todas las credenciales de autenticación y los datos de conversación se almacenan en tu propia base de datos PostgreSQL, lo que garantiza la soberanía de los datos y el cumplimiento sin los costes por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales de WhatsApp a escala.
Funciones clave de Evolution Go
Go-Native Rendimiento
El binario compilado con concurrencia basada en goroutines maneja miles de conexiones simultáneas con 50-150 MB de memoria por instancia, mucho menos que la versión de Node.js.
Administración multi-instancia
Opera varios números de WhatsApp desde una única implementación, con cada instancia controlada y monitorizada de forma independiente a través de la API REST.
Entrega de eventos de Webhook
Los webhooks en tiempo real envían eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación al instante, lo que permite flujos de respuesta automatizados e integración con CRM.
Arquitectura de doble base de datos
La autenticación y los datos de usuario se almacenan en bases de datos PostgreSQL separadas, lo que simplifica las copias de seguridad y permite controles de acceso granulares para implementaciones conscientes de la seguridad.
Soporte para cola de mensajes
La integración opcional de RabbitMQ (AMQP) y NATS permite arquitecturas escalables basadas en eventos para operaciones de mensajería de alto volumen.
¿Por qué ejecutar Evolution Go en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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