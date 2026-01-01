PowerDNS-Admin es una interfaz web de cÃ³digo abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que te ofrece una interfaz de usuario (UI) amigable para gestionar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuraciÃ³n ni crear llamadas a la API manualmente. Soporta control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticaciÃ³n a travÃ©s de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticaciÃ³n de dos factores opcional.

Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend de MariaDB, para que obtengas una pila de hosting DNS totalmente integrada en tu propio VPS. El autoalojamiento coloca tus servidores de nombres, datos de zona y API DNS completamente en una infraestructura que tÃº controlas, sin tarifas por zona y sin ningÃºn proveedor de DNS de terceros involucrado.