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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin es una interfaz web de cÃ³digo abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que te ofrece una interfaz de usuario (UI) amigable para gestionar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuraciÃ³n ni crear llamadas a la API manualmente. Soporta control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticaciÃ³n a travÃ©s de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticaciÃ³n de dos factores opcional.

Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend de MariaDB, para que obtengas una pila de hosting DNS totalmente integrada en tu propio VPS. El autoalojamiento coloca tus servidores de nombres, datos de zona y API DNS completamente en una infraestructura que tÃº controlas, sin tarifas por zona y sin ningÃºn proveedor de DNS de terceros involucrado.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PowerDNS-Admin

GestiÃ³n de zonas de la interfaz de usuario

Crear, editar y eliminar zonas y registros DNS directos e inversos a travÃ©s de un panel de control web limpio en lugar de editar archivos de zona o llamar a API en bruto.

Servidor PowerDNS incluido

Incluye un servidor autoritativo PowerDNS listo para usar con la API HTTP habilitada y precableado a la interfaz de administraciÃ³n, para que la pila estÃ© operativa desde el primer momento.

Control de acceso basado en roles

Asigna administradores, operadores y usuarios a nivel de zona con permisos granulares por zona para que los equipos puedan gestionar el DNS sin compartir una Ãºnica cuenta de superadministrador.

AutenticaciÃ³n empresarial

ConÃ©ctate a los sistemas de identidad existentes con LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), y autenticaciÃ³n de dos factores TOTP opcional para cuentas locales.

Registro de actividad y auditorÃ­a

Cada cambio de zona y registro se registra con el usuario responsable, lo que te proporciona un registro de auditorÃ­a completo para el cumplimiento y la resoluciÃ³n de incidentes.

Plantillas de zona e IDN

Las plantillas de zona reutilizables aceleran la incorporaciÃ³n de nuevos dominios, mientras que la compatibilidad total con IDN y Punycode cubre los nombres de dominio internacionalizados sin conversiÃ³n manual.

Â¿Por quÃ© ejecutar PowerDNS-Admin en Hostinger?

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