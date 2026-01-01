Typebot es un creador de formularios conversacionales autoalojado que reemplaza los formularios HTML estáticos con flujos interactivos, tipo chat. Usando su editor de lienzo de arrastrar y soltar, los equipos pueden diseñar conversaciones de varios pasos con ramificación condicional, variables personalizadas e integraciones nativas, sin escribir código. La plataforma se entrega como dos servicios: un constructor para diseñar y gestionar flujos, y un visor que sirve chatbots publicados directamente a los usuarios finales.

Alojar Typebot en tu propio VPS te da la propiedad total de los datos de envío, las cargas de archivos y las credenciales de API, sin tarifas por envío y sin transferencias de datos a terceros. Tus flujos se ejecutan en tu propio dominio, de forma totalmente privada, sin límites artificiales en los espacios de trabajo, miembros del equipo o bots publicados.