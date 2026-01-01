Implementa GoatCounter con instalación en un clic.
Analíticas web ligeras y que priorizan la privacidad, que muestran páginas vistas e información sobre los visitantes sin rastrear datos personales ni usar cookies.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con GoatCounter
GoatCounter es una plataforma de análisis web sencilla y de código abierto, diseñada para desarrolladores que desean datos significativos de visitas a páginas sin el coste de privacidad de las cookies de seguimiento o la recopilación de datos personales. Cuenta las visitas a páginas, los referentes, los navegadores, los países y los tamaños de pantalla. Nada más. No se requieren banners de consentimiento.
A diferencia de las plataformas de análisis pesadas que requieren múltiples servicios, GoatCounter se ejecuta como un único contenedor con una base de datos SQLite integrada. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de los visitantes bajo tu control, completamente aislados de las redes de análisis de terceros.
Funciones clave de GoatCounter
No se requieren cookies
Registra las visitas a la página sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no se necesita un banner de consentimiento según el RGPD o la PECR.
Contenedor único ligero
Se ejecuta como un único binario Go con una base de datos SQLite integrada. Sin un servicio de base de datos separado o una infraestructura compleja.
Seguimiento de referencias y fuentes
Muestra qué sitios, motores de búsqueda y campañas dirigen tráfico a tus páginas sin exponer la identidad de los visitantes.
Opción de estadísticas públicas
Opcionalmente, haz que tu panel de control de análisis sea visible públicamente para que los lectores puedan ver las estadísticas del sitio sin necesidad de una cuenta.
Script de seguimiento y API
Inserta un pequeño fragmento de JavaScript o utiliza la API REST para contar las visitas a la página desde cualquier sitio, SPA o servicio de backend.
¿Por qué ejecutar GoatCounter en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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