Implementa Peppermint con un solo clic.
Sistema de tickets y mesa de ayuda de código abierto para gestionar solicitudes de clientes, incidencias internas de TI y flujos de trabajo del equipo.
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Todo lo que puedes crear con Peppermint
Peppermint es una solución de tickets y mesa de ayuda de código abierto creada como una alternativa ligera a Zendesk y Jira. Ofrece a los equipos de soporte, departamentos de TI y pequeñas empresas una cola limpia para registrar las solicitudes de los clientes, hacer seguimiento de los problemas internos y colaborar en las resoluciones sin tarifas de licencia por agente ni enviar datos de conversación sensibles a un proveedor SaaS externo.
Alojar Peppermint en tu propio VPS mantiene cada ticket, registro de cliente y nota interna bajo tu control. El backend de PostgreSQL incluido garantiza un almacenamiento duradero del historial de tickets, mientras que un cuaderno personal de markdown con listas de tareas pendientes le da a cada agente un espacio privado para organizar su propio trabajo junto con la cola compartida.
Funciones clave de Peppermint
Editor de tickets Markdown
Redacta tickets y respuestas en un editor de Markdown enriquecido con archivos adjuntos para que las conversaciones conserven el formato, los bloques de código y las capturas de pantalla.
Cuadernos personales
Cada agente obtiene un cuaderno privado basado en markdown con listas de tareas para el seguimiento del trabajo individual junto con la cola de tickets compartida.
Registro de historial del cliente
Cada interacción con un cliente se registra en su perfil, dando a los agentes el contexto completo de las solicitudes anteriores antes de responder a una nueva.
Acceso basado en roles
Los permisos de rol granulares permiten a los administradores controlar qué agentes pueden ver, comentar o resolver categorías de tickets específicas.
Integración de API REST
Una API REST documentada te permite enviar tickets desde herramientas de monitorización, sincronizar datos con los CRM o crear paneles de control personalizados sobre Peppermint.
Interfaz adaptable
La UI está diseñada para pantallas desde móviles hasta 4K para que los agentes puedan clasificar tickets desde cualquier dispositivo sin perder usabilidad.
¿Por qué ejecutar Peppermint en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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