Peppermint es una solución de tickets y mesa de ayuda de código abierto creada como una alternativa ligera a Zendesk y Jira. Ofrece a los equipos de soporte, departamentos de TI y pequeñas empresas una cola limpia para registrar las solicitudes de los clientes, hacer seguimiento de los problemas internos y colaborar en las resoluciones sin tarifas de licencia por agente ni enviar datos de conversación sensibles a un proveedor SaaS externo.

Alojar Peppermint en tu propio VPS mantiene cada ticket, registro de cliente y nota interna bajo tu control. El backend de PostgreSQL incluido garantiza un almacenamiento duradero del historial de tickets, mientras que un cuaderno personal de markdown con listas de tareas pendientes le da a cada agente un espacio privado para organizar su propio trabajo junto con la cola compartida.