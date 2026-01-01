Despliega OpenVPN Access Server con una instalación en un solo clic.
Servidor VPN SSL de nivel empresarial con una consola de administración web, un portal de autoservicio para clientes y compatibilidad con todas las plataformas principales.
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Todo lo que puedes crear con OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server es la solución VPN de nivel comercial basada en el protocolo OpenVPN de código abierto y de eficacia probada. Incorpora un potente panel de administración web, configuración automática de clientes y autenticación multifactor para que la implementación de una VPN segura sea accesible para cualquier organización. Se incluyen dos conexiones simultáneas gratuitas por defecto, con licencias disponibles para equipos más grandes.
Autoalojar Access Server en tu propio VPS te proporciona una dirección IP estática dedicada, control total sobre las claves de cifrado y las políticas de acceso, y ninguna infraestructura compartida con otras organizaciones. A diferencia de los servicios VPN alojados, tu tráfico nunca pasa por un tercero, lo que lo convierte en la elección correcta para empresas con estrictos requisitos de seguridad o cumplimiento.
Funciones clave de OpenVPN Access Server
Consola de administración web
Configura usuarios, autenticación, redes y ajustes avanzados de VPN a través de una interfaz completa basada en navegador sin tocar la línea de comandos.
Descargas de clientes con un solo clic
El portal de autoservicio para clientes permite a los usuarios descargar clientes VPN preconfigurados para Windows, macOS, Linux, iOS y Android con un solo clic.
Autenticación flexible
Admite cuentas locales, LDAP, RADIUS, SAML y PAM, de modo que Access Server se integra con tu infraestructura de identidad existente sin gestión de usuarios duplicada.
Control de Acceso Granular
Las políticas de red por usuario y por grupo te permiten restringir los recursos a los que cada usuario puede acceder, aplicando el acceso con privilegios mínimos en toda tu red.
Tunelización dividida
Dirige solo tráfico específico a través de la VPN mientras permites que otro tráfico use la conexión local directamente, equilibrando la seguridad con el rendimiento para los trabajadores remotos.
¿Por qué ejecutar OpenVPN Access Server en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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