OpenVPN Access Server es la solución VPN de nivel comercial basada en el protocolo OpenVPN de código abierto y de eficacia probada. Incorpora un potente panel de administración web, configuración automática de clientes y autenticación multifactor para que la implementación de una VPN segura sea accesible para cualquier organización. Se incluyen dos conexiones simultáneas gratuitas por defecto, con licencias disponibles para equipos más grandes.

Autoalojar Access Server en tu propio VPS te proporciona una dirección IP estática dedicada, control total sobre las claves de cifrado y las políticas de acceso, y ninguna infraestructura compartida con otras organizaciones. A diferencia de los servicios VPN alojados, tu tráfico nunca pasa por un tercero, lo que lo convierte en la elección correcta para empresas con estrictos requisitos de seguridad o cumplimiento.