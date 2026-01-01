Implementa Datasette con un solo clic.
Herramienta de cĆ³digo abierto para explorar, publicar y compartir bases de datos SQLite como sitios web interactivos y API.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Datasette
Datasette es una multiherramienta de cĆ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantĆ”neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bĆŗsqueda con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciĆ³n back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pĆŗblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anĆ”lisis sin gestionar infraestructuras complejas.
Autoalojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre conjuntos de datos sensibles, instalar plugins personalizados para visualizaciĆ³n y autenticaciĆ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.
Funciones clave de Datasette
PublicaciĆ³n instantĆ”nea de datos
Arrastra cualquier archivo de base de datos SQLite al volumen de datos y Datasette lo sirve inmediatamente como un sitio web navegable y buscable.
API JSON integrada
Cada tabla, consulta y fila es automĆ”ticamente accesible como un endpoint de API JSON, lo que facilita la creaciĆ³n de aplicaciones sobre tus datos.
Potente explorador SQL
Ejecuta consultas SQL arbitrarias directamente en el navegador con un editor de consultas interactivo y tablas de resultados formateadas.
Ecosistema de plugins
AmplĆa Datasette con mĆ”s de 100 plugins de la comunidad para grĆ”ficos, mapas, autenticaciĆ³n, bĆŗsqueda de texto completo y formatos de exportaciĆ³n personalizados.
NavegaciĆ³n facetada
Las facetas y filtros generados automĆ”ticamente permiten a los usuarios profundizar en grandes conjuntos de datos sin escribir SQL.
ĀæPor quĆ© ejecutar Datasette en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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