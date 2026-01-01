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Herramienta de cĆ³digo abierto para explorar, publicar y compartir bases de datos SQLite como sitios web interactivos y API.

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4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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8 nĆŗcleos de vCPU
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Datasette

Datasette es una multiherramienta de cĆ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantĆ”neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bĆŗsqueda con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciĆ³n back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pĆŗblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anĆ”lisis sin gestionar infraestructuras complejas.

Autoalojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre conjuntos de datos sensibles, instalar plugins personalizados para visualizaciĆ³n y autenticaciĆ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Datasette

PublicaciĆ³n instantĆ”nea de datos

Arrastra cualquier archivo de base de datos SQLite al volumen de datos y Datasette lo sirve inmediatamente como un sitio web navegable y buscable.

API JSON integrada

Cada tabla, consulta y fila es automĆ”ticamente accesible como un endpoint de API JSON, lo que facilita la creaciĆ³n de aplicaciones sobre tus datos.

Potente explorador SQL

Ejecuta consultas SQL arbitrarias directamente en el navegador con un editor de consultas interactivo y tablas de resultados formateadas.

Ecosistema de plugins

AmplĆ­a Datasette con mĆ”s de 100 plugins de la comunidad para grĆ”ficos, mapas, autenticaciĆ³n, bĆŗsqueda de texto completo y formatos de exportaciĆ³n personalizados.

NavegaciĆ³n facetada

Las facetas y filtros generados automĆ”ticamente permiten a los usuarios profundizar en grandes conjuntos de datos sin escribir SQL.

ĀæPor quĆ© ejecutar Datasette en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Plausible es una alternativa ligera y centrada en la privacidad a Google Analytics

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