Datasette es una multiherramienta de cĆ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantĆ”neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bĆŗsqueda con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciĆ³n back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pĆŗblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anĆ”lisis sin gestionar infraestructuras complejas.

Autoalojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre conjuntos de datos sensibles, instalar plugins personalizados para visualizaciĆ³n y autenticaciĆ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.