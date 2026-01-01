Audiobookshelf es un servidor multimedia autoalojado integral diseñado específicamente para audiolibros, podcasts y libros electrónicos. Ofrece una aplicación web progresiva accesible desde cualquier navegador, además de aplicaciones nativas para iOS y Android con soporte para escucha sin conexión. La plataforma transmite todos los formatos de audio sobre la marcha, obtiene metadatos y carátulas automáticamente, y mantiene el progreso de reproducción individual sincronizado en todos los dispositivos para cada usuario.

El autoalojamiento te da el control total de tu biblioteca multimedia: sin cuotas de suscripción, sin límites de tamaño de archivo y sin dependencia de proveedor. La descarga automática de podcasts, la generación de feeds RSS, la gestión de capítulos y las herramientas de fusión de archivos de audio hacen de Audiobookshelf un reemplazo completo para las plataformas comerciales de audiolibros, mientras mantiene tus hábitos de escucha y el contenido comprado completamente privados.