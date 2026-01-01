Calibre-Web ofrece una interfaz limpia basada en navegador para gestionar y leer libros electrónicos almacenados en una base de datos de Calibre. Es compatible con formatos EPUB, PDF, MOBI, AZW3 y cómics, incluye un lector de libros electrónicos integrado con temas personalizables y permite a varios usuarios mantener listas de lectura y progreso separados. Todo ello sin necesidad de la aplicación de escritorio de Calibre.

Alojar Calibre-Web en tu VPS te proporciona una biblioteca digital personal accesible desde cualquier lugar, sin seguimiento, sin restricciones DRM y con control total sobre tus datos de lectura y tu colección.