Implementa Calibre-Web con instalación en un clic.
Moderna interfaz web para tu biblioteca de libros electrónicos de Calibre, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.
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Todo lo que puedes crear con Calibre-Web
Calibre-Web ofrece una interfaz limpia basada en navegador para gestionar y leer libros electrónicos almacenados en una base de datos de Calibre. Es compatible con formatos EPUB, PDF, MOBI, AZW3 y cómics, incluye un lector de libros electrónicos integrado con temas personalizables y permite a varios usuarios mantener listas de lectura y progreso separados. Todo ello sin necesidad de la aplicación de escritorio de Calibre.
Alojar Calibre-Web en tu VPS te proporciona una biblioteca digital personal accesible desde cualquier lugar, sin seguimiento, sin restricciones DRM y con control total sobre tus datos de lectura y tu colección.
Funciones clave de Calibre-Web
Lector de libros electrónicos integrado
Lee EPUB y otros formatos directamente en el navegador con fuentes ajustables, temas y seguimiento del progreso de lectura.
Soporte multiusuario
Cada usuario obtiene listas de lectura individuales, progreso y preferencias sin compartir una sola cuenta o una vista de colección.
Compatibilidad con múltiples formatos
Es compatible con EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR y CBZ para que toda tu biblioteca —libros, cómics y revistas— viva en un solo lugar.
Enviar al dispositivo
Envía libros directamente a Kindle u otros lectores electrónicos, para que tu dispositivo preferido siempre tenga el contenido que deseas sin transferencias manuales.
Administración de metadatos
Edita los detalles del libro, las portadas, las etiquetas y la información de la serie para mantener una biblioteca bien organizada y con capacidad de búsqueda a medida que crece.
¿Por qué ejecutar Calibre-Web en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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