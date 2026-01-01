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Herramienta para desarrolladores que convierte repositorios Git en formatos de texto optimizados listos para el análisis de IA y LLM.
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GitIngest conecta las bases de código tradicionales y los flujos de trabajo de desarrollo asistidos por IA al transformar repositorios Git enteros en texto estructurado y eficiente en tokens que los modelos de lenguaje pueden procesar de forma eficaz. Extrae código con formato inteligente, respeta los patrones de gitignore y proporciona estimaciones del recuento de tokens para que los desarrolladores puedan planificar los costes de la API antes de enviar grandes extracciones.
El autoalojamiento de GitIngest garantiza que el código fuente propietario nunca pase por servidores externos. A diferencia del servicio público, tu propia instancia no impone límites de tasa, lo que permite un procesamiento ilimitado de repositorios para equipos con grandes necesidades de desarrollo asistido por IA.
Funciones clave de GitIngest
Conversión de repositorio a LLM
Transforma repositorios Git completos en texto estructurado optimizado para modelos de lenguaje, preservando el contexto del código sin copiar y pegar manualmente.
Estimación del recuento de tokens
Muestra los recuentos de tokens y las estadísticas de tamaño de extracción antes de enviar a una API de LLM, lo que ayuda a estimar los costes por adelantado.
Soporte para repositorios privados
La integración de tokens de acceso personal de GitHub permite el procesamiento seguro de repositorios privados y propietarios.
Extracción selectiva
Extrae directorios o módulos específicos para un análisis de IA enfocado en lugar de enviar una base de código completa y extensa.
Filtrado inteligente
Excluye automáticamente archivos binarios y respeta los patrones de gitignore para producir una salida de texto limpia y relevante.
¿Por qué ejecutar GitIngest en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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