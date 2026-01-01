GitIngest conecta las bases de código tradicionales y los flujos de trabajo de desarrollo asistidos por IA al transformar repositorios Git enteros en texto estructurado y eficiente en tokens que los modelos de lenguaje pueden procesar de forma eficaz. Extrae código con formato inteligente, respeta los patrones de gitignore y proporciona estimaciones del recuento de tokens para que los desarrolladores puedan planificar los costes de la API antes de enviar grandes extracciones.

El autoalojamiento de GitIngest garantiza que el código fuente propietario nunca pase por servidores externos. A diferencia del servicio público, tu propia instancia no impone límites de tasa, lo que permite un procesamiento ilimitado de repositorios para equipos con grandes necesidades de desarrollo asistido por IA.