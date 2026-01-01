Implementa Letta con un solo clic.
Marco de agentes de IA de cÃ³digo abierto con estado y memoria persistente que aprenden y mejoran con el tiempo.
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Todo lo que puedes crear con Letta
Letta es un framework de cÃ³digo abierto para crear agentes de IA con memoria a largo plazo, lo que les permite aprender de las conversaciones y mejorar con el tiempo. A diferencia de los chatbots sin estado, los agentes de Letta mantienen bloques de memoria que persisten entre sesiones, recuerdan las preferencias del usuario y adaptan su comportamiento basÃ¡ndose en la experiencia acumulada.
Alojar Letta por tu cuenta en tu VPS te da control total sobre los datos y la memoria del agente, elimina los costes de API por solicitud para la gestiÃ³n de la memoria y te permite integrar cualquier proveedor de LLM â€”desde OpenAI y Anthropic hasta modelos Ollama alojados localmenteâ€” sin bloqueo de proveedor.
Funciones clave de Letta
Memoria persistente del agente
Los agentes mantienen el contexto entre sesiones utilizando bloques de memoria estructurados, para que nunca olviden conversaciones pasadas o las preferencias del usuario.
Soporte de LLM multiproveedor
ConÃ©ctate a OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama y mÃ¡s: intercambia modelos sin cambiar la lÃ³gica de tu agente.
REST API y SDKs
API REST completa con SDKs de Python y TypeScript para integrar agentes con estado en cualquier aplicaciÃ³n o flujo de trabajo.
OrquestaciÃ³n multiagente
Construye flujos de trabajo complejos con comunicaciÃ³n entre agentes, memoria compartida y ejecuciÃ³n coordinada de tareas.
EjecuciÃ³n de herramienta
Los agentes pueden llamar a herramientas personalizadas y ejecutar cÃ³digo en entornos aislados para actuar en el mundo real.
AutoediciÃ³n de memoria
Los agentes actualizan sus propios bloques de memoria en tiempo real, permitiendo una mejora continua y un comportamiento adaptativo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Letta en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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