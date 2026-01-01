Letta es un framework de cÃ³digo abierto para crear agentes de IA con memoria a largo plazo, lo que les permite aprender de las conversaciones y mejorar con el tiempo. A diferencia de los chatbots sin estado, los agentes de Letta mantienen bloques de memoria que persisten entre sesiones, recuerdan las preferencias del usuario y adaptan su comportamiento basÃ¡ndose en la experiencia acumulada.

Alojar Letta por tu cuenta en tu VPS te da control total sobre los datos y la memoria del agente, elimina los costes de API por solicitud para la gestiÃ³n de la memoria y te permite integrar cualquier proveedor de LLM â€”desde OpenAI y Anthropic hasta modelos Ollama alojados localmenteâ€” sin bloqueo de proveedor.