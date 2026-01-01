Instala Prefect con un solo clic.
Plataforma moderna de orquestación de flujos de trabajo nativa de Python para construir, programar y supervisar pipelines de datos y tareas de automatización.
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Todo lo que puedes crear con Prefect
Prefect te permite convertir cualquier función de Python en un flujo de trabajo programado, observable y con reintentos automáticos con solo un decorador. A diferencia de las herramientas de orquestación con mucho YAML, Prefect mantiene los flujos de trabajo como código Python normal — probables, controlables por versiones y desplegables como cualquier otro módulo. La interfaz de usuario incluida muestra el estado de ejecución en tiempo real, los registros y el historial a nivel de tarea para cada ejecución.
Alojar Prefect en tu propio VPS elimina las tarifas de ejecución en la nube, te proporciona ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas a un coste de infraestructura fijo y mantiene los datos sensibles de la canalización — credenciales, resultados de consultas, registros — completamente en tu propia infraestructura sin dependencia de proveedor.
Funciones clave de Prefect
Flujos de trabajo nativos de Python
Decora cualquier función de Python con
@flow o
@task para obtener programación, reintentos, almacenamiento en caché y observabilidad — sin necesidad de aprender un DSL propietario.
Reintentos automáticos
Configura el retroceso exponencial y la lógica de reintento personalizada por tarea para que los fallos transitorios en API, bases de datos o llamadas de red se recuperen sin intervención manual.
Seguimiento en tiempo real
La interfaz de usuario integrada muestra el estado de las tareas en tiempo real, los registros de ejecución y el historial de ejecuciones para que siempre sepas qué se está ejecutando, qué falló y por qué.
Reserva de citas flexible
Las expresiones Cron, los disparadores de intervalo y los despliegues basados en eventos te permiten ejecutar pipelines en cualquier horario o en respuesta a eventos externos.
Grupos de trabajo y trabajadores
Distribuye la ejecución de flujos a través de múltiples procesos de trabajo o máquinas, escalando la capacidad de cómputo independientemente del servidor de orquestación.
¿Por qué ejecutar Prefect en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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