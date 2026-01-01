Despliega Radarr con un solo clic.
Gestor automatizado de colecciones de películas que monitoriza los lanzamientos, descarga a través de tu cliente preferido y mantiene tu biblioteca organizada.
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Todo lo que puedes crear con Radarr
Radarr es un completo gestor automatizado de colecciones de películas para usuarios de Usenet y BitTorrent. Monitoriza feeds RSS en busca de nuevos lanzamientos que coincidan con tus perfiles de calidad, activa descargas a través de clientes como qBittorrent o SABnzbd, y renombra y organiza tu biblioteca automáticamente. La compatibilidad con formatos personalizados te permite seleccionar codificaciones específicas: 4K HDR, Dolby Vision, REMUX, y Radarr actualizará los archivos existentes cuando aparezcan mejores lanzamientos.
Ejecutar Radarr en un VPS lo mantiene activo las 24 horas del día con un ancho de banda constante, asegurando que nunca te pierdas una ventana de lanzamiento. Se integra directamente con Plex, Jellyfin y Emby para actualizar la biblioteca de tu servidor multimedia en el momento en que llega un nuevo archivo, y se combina de forma natural con Sonarr, Lidarr y Prowlarr para un ecosistema multimedia automatizado completo.
Funciones clave de Radarr
Monitoreo automático
La monitorización del feed RSS detecta nuevos estrenos de películas en el momento en que aparecen y pone en cola las descargas automáticamente según tus preferencias de calidad.
Perfiles de calidad
Define resoluciones aceptables, códecs y tamaños de archivo por película para que solo las versiones que realmente quieres se descarguen y se conserven.
Actualizaciones automáticas
Radarr vigila los lanzamientos de mejor calidad después de la descarga inicial y reemplaza los archivos de forma transparente, manteniendo tu biblioteca con la máxima calidad a lo largo del tiempo.
Integración de servidor multimedia
Las notificaciones automáticas de actualización de la biblioteca para Plex, Jellyfin y Emby significan que las películas recién descargadas aparecen en tu aplicación de streaming en cuestión de segundos.
Listar importaciones
Importa listas de seguimiento de IMDb, Trakt y TMDb para añadir películas a tu cola de seguimiento automáticamente a medida que marques títulos para ver.
¿Por qué ejecutar Radarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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