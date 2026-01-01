Hasta un 69% de descuento en Coai

Implementa Coai con instalación de un solo clic.

Plataforma de agregación de IA autohospedada que unifica OpenAI, Claude, Gemini y más de 20 proveedores con gestión multiusuario y cuotas de uso.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Coai con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Coai

-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Coai

Coai (Chat Nio) es una plataforma de agregación de IA de código abierto que reúne a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores de modelos de lenguaje adicionales bajo una única interfaz alojada. Va más allá de una simple interfaz de chat al añadir niveles de suscripción, cuotas de tokens por usuario, emisión de claves API y facturación de uso — lo que la hace práctica para equipos que necesitan ofrecer acceso controlado a LLM a múltiples usuarios sin exponer las claves de los proveedores upstream.

Alojar Coai en tu propio VPS te da control total sobre qué modelos están disponibles, cuánto puede consumir cada nivel de usuario y cómo es tu gasto total de API — sin pagar tarifas por asiento a un servicio de agregación gestionado.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Coai

Agregación multi-proveedor

Conecta OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores a través de una única plataforma y permite a los usuarios alternar entre ellos desde una única interfaz.

Niveles de suscripción de usuario

Define planes de suscripción gratuitos y de pago con cuotas de tokens por nivel, controlando cuánto puede consumir cada grupo de usuarios en todos los proveedores configurados.

Emisión de clave API

Emite claves API a tus usuarios para que puedan acceder a modelos configurados programáticamente, sin exponer nunca las credenciales de tu proveedor principal.

Seguimiento de uso y facturación

Supervisa el consumo de tokens por usuario y los costes estimados en tiempo real, con límites configurables para evitar excesos presupuestarios inesperados.

Mercado de modelos

Los usuarios descubren y seleccionan entre todos los proveedores configurados a través de un selector de modelos integrado, con soporte para la llamada a funciones y la generación de imágenes, cuando estén disponibles.

¿Por qué ejecutar Coai en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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