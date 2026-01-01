Implementa Pulsarr con instalaciÃ³n de un solo clic.
Monitor de lista de seguimiento de Plex en tiempo real que se sincroniza con Sonarr y Radarr con reglas inteligentes de enrutamiento de contenido.
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Todo lo que puedes crear con Pulsarr
Pulsarr conecta las listas de seguimiento de Plex con Sonarr y Radarr, convirtiendo cada toque en "AÃ±adir a la lista de seguimiento" dentro de la aplicaciÃ³n de Plex en una solicitud de descarga automatizada: sin una segunda interfaz, sin inicios de sesiÃ³n separados y sin invitaciones por usuario. Monitoriza Plex en tiempo real para los usuarios de Plex Pass y recurre al sondeo escalonado para los demÃ¡s, luego dirige cada tÃtulo a la instancia correcta de Sonarr o Radarr segÃºn las reglas que tÃº definas.
Alojar Pulsarr en tu propio VPS mantiene los datos de la lista de seguimiento, los permisos de usuario y las claves API de arr bajo tu control. Los flujos de trabajo de aprobaciÃ³n, las cuotas por usuario, las notificaciones de Discord y la sincronizaciÃ³n de etiquetas de Plex funcionan continuamente sin depender de que un servidor domÃ©stico permanezca en lÃnea.
Funciones clave de Pulsarr
SincronizaciÃ³n en tiempo real de la lista de seguimiento
Los aÃ±adidos a la lista de seguimiento de los usuarios de Plex Pass activan solicitudes instantÃ¡neas de Sonarr o Radarr, con un sondeo escalonado que cubre las cuentas sin Pass.
GestiÃ³n inteligente de contenido
Crea reglas AND/OR usando gÃ©nero, usuario, idioma, aÃ±o, certificaciÃ³n, clasificaciones o servicio de streaming para dirigir contenido a la instancia arr correcta.
AprobaciÃ³n y cuotas
RetÃ©n las solicitudes para la aprobaciÃ³n del administrador y aplica lÃmites diarios, semanales o mensuales por usuario para mantener las colas de descarga bajo control.
IntegraciÃ³n de bot de Discord
Gestionar aprobaciones, ver el estado de las solicitudes y activar acciones directamente desde Discord usando comandos de barra interactivos.
Soporte multiinstancia
Distribuye contenido entre varias instancias de Sonarr y Radarr con etiquetado sincronizado para que siempre sepas quÃ© usuario solicitÃ³ quÃ©.
Notificaciones flexibles
EnvÃa actualizaciones a travÃ©s de notificaciones push mÃ³viles de Plex, Discord, webhooks u 80+ servicios mediante Apprise cuando el contenido llega a tu biblioteca.
Â¿Por quÃ© ejecutar Pulsarr en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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