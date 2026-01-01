Hasta un 69% de descuento en CodiMD

Implementa CodiMD con instalación en un solo clic.

Editor de markdown colaborativo en tiempo real para que los equipos escriban documentación, notas de reuniones y presentaciones de forma conjunta.

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VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Implementa CodiMD con instalación en un solo clic.

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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
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50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
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-69%
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10,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con CodiMD

CodiMD es un editor de markdown colaborativo en tiempo real, de código abierto y autoalojado, construido sobre la base de HackMD. Permite a varios miembros del equipo editar el mismo documento simultáneamente con sincronización instantánea, lo que lo hace ideal para documentación técnica, notas de sprint, registros de decisiones de arquitectura y escritura colaborativa de cualquier tipo. El editor de pantalla dividida renderiza markdown en vivo para que los escritores siempre vean exactamente cómo se verá su contenido.

Autoalojar CodiMD significa que tus notas y documentos nunca pasan por servidores de terceros, lo cual es importante para organizaciones que manejan estrategias internas, información de clientes o especificaciones técnicas. Todos los datos permanecen en tu base de datos PostgreSQL respaldada por VPS, y tú controlas quién puede registrarse y acceder a la plataforma. Esta implementación combina el servidor CodiMD con PostgreSQL para un almacenamiento fiable de documentos y usuarios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de CodiMD

Colaboración en tiempo real

Varios autores editan el mismo documento simultáneamente con sincronización en tiempo real e indicadores de cursor individuales.

Renderizado de Markdown enriquecido

Renderizar diagramas, diagramas UML, fórmulas matemáticas, bloques de código con resaltado de sintaxis y medios incrustados desde markdown.

Modo de presentación

Convierte cualquier documento markdown en una presentación de diapositivas para presentaciones sin salir del editor.

Historial de versiones

Explora y restaura revisiones anteriores de cualquier documento para que ninguna edición colaborativa se pierda permanentemente.

Múltiples formatos de exportación

Exportar documentos a PDF, HTML o markdown sin formato para compartir contenido fuera de la plataforma cuando sea necesario.

¿Por qué ejecutar CodiMD en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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