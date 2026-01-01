Despliega TeslaMate con un solo clic.
Registrador de datos autoalojado para tu Tesla que registra cada trayecto, carga y estadística de viaje con hermosos paneles de control de Grafana.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con TeslaMate
TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para propietarios de Tesla que se conecta a la API de Tesla, consulta continuamente la telemetría de tu coche y almacena cada trayecto, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido en torno a una aplicación web Phoenix limpia y una instancia de Grafana dedicada con dos docenas de paneles preconstruidos, te proporciona información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costes de carga y los hábitos de conducción que la aplicación de Tesla no expone.
Autoalojar TeslaMate en tu VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de conducción. Ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. El PostgreSQL, Grafana y broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectas a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recopilar datos.
Funciones clave de TeslaMate
Registro de conducción y carga
El sondeo continuo captura cada trayecto, sesión de carga, actualización de software y evento de estacionamiento con marcas de tiempo de inicio y fin precisas y ubicaciones.
Paneles de control de Grafana prediseñados
Dos docenas de paneles visualizan la eficiencia, la autonomía, los costes de carga, el desgaste de los neumáticos y la degradación de la batería de serie: no se requiere configuración de Grafana.
Viaje y resolución de direcciones
La geocodificación inversa convierte las coordenadas GPS sin procesar en direcciones con nombre, de modo que el historial de viajes te muestra nombres de lugares reales, no coordenadas.
Seguimiento de la salud de la batería
Los gráficos de degradación de la batería a largo plazo y la pérdida de capacidad proyectada te ayudan a tomar decisiones informadas sobre el reemplazo o las reclamaciones de garantía.
Informes de costos de facturación
Configurar tarifas por ubicación para calcular los costes exactos de carga por sesión, las estimaciones de factura mensual y los ahorros frente a la gasolina.
Integración MQTT
El estado del coche en tiempo real publicado a través de MQTT se integra con Home Assistant, openHAB o cualquier plataforma de automatización del hogar que se comunica mediante MQTT.
¿Por qué ejecutar TeslaMate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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