Hasta un 69% de descuento en TeslaMate

Despliega TeslaMate con un solo clic.

Registrador de datos autoalojado para tu Tesla que registra cada trayecto, carga y estadística de viaje con hermosos paneles de control de Grafana.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega TeslaMate con un solo clic.

Elige un plan VPS para TeslaMate

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con TeslaMate

TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para propietarios de Tesla que se conecta a la API de Tesla, consulta continuamente la telemetría de tu coche y almacena cada trayecto, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido en torno a una aplicación web Phoenix limpia y una instancia de Grafana dedicada con dos docenas de paneles preconstruidos, te proporciona información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costes de carga y los hábitos de conducción que la aplicación de Tesla no expone.

Autoalojar TeslaMate en tu VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de conducción. Ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. El PostgreSQL, Grafana y broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectas a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recopilar datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TeslaMate

Registro de conducción y carga

El sondeo continuo captura cada trayecto, sesión de carga, actualización de software y evento de estacionamiento con marcas de tiempo de inicio y fin precisas y ubicaciones.

Paneles de control de Grafana prediseñados

Dos docenas de paneles visualizan la eficiencia, la autonomía, los costes de carga, el desgaste de los neumáticos y la degradación de la batería de serie: no se requiere configuración de Grafana.

Viaje y resolución de direcciones

La geocodificación inversa convierte las coordenadas GPS sin procesar en direcciones con nombre, de modo que el historial de viajes te muestra nombres de lugares reales, no coordenadas.

Seguimiento de la salud de la batería

Los gráficos de degradación de la batería a largo plazo y la pérdida de capacidad proyectada te ayudan a tomar decisiones informadas sobre el reemplazo o las reclamaciones de garantía.

Informes de costos de facturación

Configurar tarifas por ubicación para calcular los costes exactos de carga por sesión, las estimaciones de factura mensual y los ahorros frente a la gasolina.

Integración MQTT

El estado del coche en tiempo real publicado a través de MQTT se integra con Home Assistant, openHAB o cualquier plataforma de automatización del hogar que se comunica mediante MQTT.

¿Por qué ejecutar TeslaMate en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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