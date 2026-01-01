Despliega Wealthfolio con un solo clic.
Rastreador de inversiones personales de código abierto para carteras, patrimonio neto y análisis de rendimiento financiero.
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Todo lo que puedes crear con Wealthfolio
Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto que prioriza la privacidad y consolida las tenencias de múltiples corredores y bancos en un único panel de control. Rastrea el rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos e ingresos, y compara tus rendimientos con índices como el S&P 500, todo ello sin enviar tus datos financieros a una nube de terceros.
Alojar Wealthfolio por tu cuenta en tu propio VPS te da el control total de tus registros financieros. La aplicación almacena todo en una base de datos SQLite local, lo que facilita las copias de seguridad y elimina las tarifas de suscripción. Con soporte para importaciones CSV, simulaciones de Monte Carlo para la planificación de la jubilación y recomendaciones integradas para el reequilibrio de la cartera, cubre todo el espectro de la gestión de inversiones personales.
Funciones clave de Wealthfolio
Consolidación multi-broker
Agrega tus activos de múltiples brókeres y cuentas bancarias en un panel de control unificado, con soporte para importación de CSV para una incorporación sencilla.
Análisis de rendimiento del portafolio
Compara el rendimiento de la cuenta con los principales índices, como el S&P 500, y haz un seguimiento de los rendimientos ponderados en el tiempo a lo largo de todo tu historial de inversiones.
Seguimiento del patrimonio neto
Supervisa todos los activos y pasivos de forma conjunta para obtener una imagen precisa y actualizada de tu posición financiera total a lo largo del tiempo.
Seguimiento de dividendos e ingresos
Rastrea automáticamente los pagos de dividendos e ingresos por intereses en todas tus inversiones, dándote una visión clara de tus fuentes de ingresos pasivos.
Herramientas de planificación de la jubilación
Ejecuta simulaciones de Monte Carlo y proyecciones FIRE para poner a prueba tu estrategia de ahorro y estimar cuándo puedes alcanzar la independencia financiera.
Reequilibrio del portafolio
Establece porcentajes de asignación de activos objetivo y recibe recomendaciones de reequilibrio que mantendrán tu cartera alineada con tu estrategia de inversión.
¿Por qué ejecutar Wealthfolio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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