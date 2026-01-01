Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto que prioriza la privacidad y consolida las tenencias de múltiples corredores y bancos en un único panel de control. Rastrea el rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos e ingresos, y compara tus rendimientos con índices como el S&P 500, todo ello sin enviar tus datos financieros a una nube de terceros.

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