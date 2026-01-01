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Plataforma de comentarios de cĆ³digo abierto de Vox Media que reinventa la discusiĆ³n y la moderaciĆ³n en el sitio para las redacciones.

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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Coral Talk

Coral es la plataforma de comentarios de cĆ³digo abierto creada por Vox Media para impulsar debates mĆ”s saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Sustituye los widgets de comentarios de terceros por un sistema autoalojado diseĆ±ado en torno a las realidades de la gestiĆ³n de una comunidad: grandes cargas de trabajo de moderaciĆ³n, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de tu propia infraestructura.

Con la confianza de mĆ”s de 500 redacciones en 28 paĆ­ses, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rĆ”pida y accesible con un conjunto de herramientas de moderaciĆ³n diseĆ±ado especĆ­ficamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las seĆ±ales de interacciĆ³n bajo tu control total en lugar de un SaaS de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Coral Talk

Kit de herramientas de moderaciĆ³n

Filtrar y aprobar comentarios a escala con colas de reacciĆ³n, listas de palabras prohibidas, marcaje de palabras sospechosas y ajustes de moderaciĆ³n por historia diseĆ±ados para equipos editoriales.

Preguntas y respuestas y chat en vivo

Convierte una historia a modo de preguntas y respuestas o chat en vivo para organizar sesiones con expertos invitados, debates sobre noticias de Ćŗltima hora o entrevistas estructuradas con lectores.

ParticipaciĆ³n del autor

Los comentarios destacados, las insignias de reportero y las respuestas del personal en lĆ­nea permiten a los periodistas destacar las mejores contribuciones y responder a los lectores directamente dentro del hilo.

Inicio de sesiĆ³n Ćŗnico

Integra Coral en tu capa de identidad existente con SSO basado en JWT, proveedores de OAuth o cuentas locales para que los lectores reutilicen su inicio de sesiĆ³n del sitio.

Privacidad y propiedad de los datos

Los comentarios, perfiles e historial de moderaciĆ³n permanecen en tu VPS en MongoDB, con herramientas de exportaciĆ³n y eliminaciĆ³n compatibles con el RGPD integradas.

Integrable en cualquier CMS

Un script de inserciĆ³n ligero integra Coral en WordPress, Ghost, Drupal o pilas personalizadas sin bloquear tu sitio en un Ćŗnico CMS.

ĀæPor quĆ© ejecutar Coral Talk en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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