Coral es la plataforma de comentarios de cĆ³digo abierto creada por Vox Media para impulsar debates mĆ”s saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Sustituye los widgets de comentarios de terceros por un sistema autoalojado diseĆ±ado en torno a las realidades de la gestiĆ³n de una comunidad: grandes cargas de trabajo de moderaciĆ³n, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de tu propia infraestructura.

Con la confianza de mĆ”s de 500 redacciones en 28 paĆ­ses, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rĆ”pida y accesible con un conjunto de herramientas de moderaciĆ³n diseĆ±ado especĆ­ficamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las seĆ±ales de interacciĆ³n bajo tu control total en lugar de un SaaS de terceros.