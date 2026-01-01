Despliega Coral Talk con un solo clic.
Plataforma de comentarios de cĆ³digo abierto de Vox Media que reinventa la discusiĆ³n y la moderaciĆ³n en el sitio para las redacciones.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Coral Talk
Coral es la plataforma de comentarios de cĆ³digo abierto creada por Vox Media para impulsar debates mĆ”s saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Sustituye los widgets de comentarios de terceros por un sistema autoalojado diseĆ±ado en torno a las realidades de la gestiĆ³n de una comunidad: grandes cargas de trabajo de moderaciĆ³n, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de tu propia infraestructura.
Con la confianza de mĆ”s de 500 redacciones en 28 paĆses, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rĆ”pida y accesible con un conjunto de herramientas de moderaciĆ³n diseĆ±ado especĆficamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las seĆ±ales de interacciĆ³n bajo tu control total en lugar de un SaaS de terceros.
Funciones clave de Coral Talk
Kit de herramientas de moderaciĆ³n
Filtrar y aprobar comentarios a escala con colas de reacciĆ³n, listas de palabras prohibidas, marcaje de palabras sospechosas y ajustes de moderaciĆ³n por historia diseĆ±ados para equipos editoriales.
Preguntas y respuestas y chat en vivo
Convierte una historia a modo de preguntas y respuestas o chat en vivo para organizar sesiones con expertos invitados, debates sobre noticias de Ćŗltima hora o entrevistas estructuradas con lectores.
ParticipaciĆ³n del autor
Los comentarios destacados, las insignias de reportero y las respuestas del personal en lĆnea permiten a los periodistas destacar las mejores contribuciones y responder a los lectores directamente dentro del hilo.
Inicio de sesiĆ³n Ćŗnico
Integra Coral en tu capa de identidad existente con SSO basado en JWT, proveedores de OAuth o cuentas locales para que los lectores reutilicen su inicio de sesiĆ³n del sitio.
Privacidad y propiedad de los datos
Los comentarios, perfiles e historial de moderaciĆ³n permanecen en tu VPS en MongoDB, con herramientas de exportaciĆ³n y eliminaciĆ³n compatibles con el RGPD integradas.
Integrable en cualquier CMS
Un script de inserciĆ³n ligero integra Coral en WordPress, Ghost, Drupal o pilas personalizadas sin bloquear tu sitio en un Ćŗnico CMS.
ĀæPor quĆ© ejecutar Coral Talk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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