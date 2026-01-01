DumbDo es una aplicaciÃ³n de lista de tareas deliberadamente sencilla de DumbWare.io, basada en la filosofÃ­a de que la mayorÃ­a de las necesidades de seguimiento de tareas no requieren una base de datos, un sistema de cuentas o una suscripciÃ³n en la nube. Las tareas se almacenan en un Ãºnico archivo JSON, lo que hace que las copias de seguridad sean una simple copia de un archivo y las migraciones triviales.

La interfaz se adapta limpiamente a cualquier tamaÃ±o de pantalla y cambia automÃ¡ticamente entre el modo oscuro y claro. La protecciÃ³n opcional por PIN (4-10 dÃ­gitos) asegura el acceso en servidores compartidos. El soporte para Aplicaciones Web Progresivas significa que puedes instalar DumbDo en un telÃ©fono o en un ordenador de escritorio y usarlo sin conexiÃ³n. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus datos de tareas privados, disponibles desde cualquier dispositivo y libres de cambios en los servicios de terceros.