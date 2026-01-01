Dozzle es una interfaz web de configuración cero para monitorizar los registros de contenedores Docker en tiempo real. Descubre automáticamente cada contenedor en el host y transmite su salida directamente a una interfaz de usuario (UI) de navegador limpia y adaptable — sin agentes de registro, sin almacenamiento externo, sin configuración más allá de montar el socket de Docker.

Los desarrolladores lo utilizan para observar múltiples servicios simultáneamente durante la depuración, mientras que los operadores confían en él para una clasificación rápida de incidentes. La potente búsqueda y el filtrado facilitan el aislamiento de las líneas de registro exactas que necesitas sin salir del navegador. Con un uso mínimo de recursos y sin dependencias de base de datos, Dozzle se ejecuta cómodamente junto a las cargas de trabajo de producción en cualquier VPS.