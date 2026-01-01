Hasta un 69% de descuento en Corteza

Implementa Corteza con un solo clic.

Plataforma low-code de código abierto para crear aplicaciones empresariales personalizadas, sistemas CRM y flujos de trabajo automatizados.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Corteza con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Corteza

Corteza es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos crear aplicaciones de negocio personalizadas, flujos de CRM y automatizaciones de procesos sin necesidad de conocimientos de programación avanzados. Su creador de aplicaciones de arrastrar y soltar, la gestión flexible de registros y un motor de flujos de trabajo integrado permiten a las organizaciones modelar cualquier proceso de negocio —desde el seguimiento de clientes potenciales hasta los flujos de trabajo de cumplimiento— y desplegarlo sin escribir un solo servicio de backend desde cero.

Alojar Corteza en tu propio VPS pone tus datos de negocio completamente bajo tu control. La plataforma es compatible con LDAP, SAML y OAuth2 para la autenticación empresarial, control de acceso basado en roles de grano fino y una superficie de API REST/gRPC que se integra con las herramientas existentes. PostgreSQL proporciona almacenamiento fiable y escalable para todos los registros y logs de automatización.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Corteza

Creador visual de aplicaciones

Diseña modelos de datos, formularios y vistas de registros a través de una interfaz de arrastrar y soltar basada en navegador sin escribir código de backend.

CRM integrado

Corteza ofrece un módulo CRM listo para usar para gestionar contactos, clientes potenciales, cuentas y embudos de ventas de serie.

Automatización del flujo de trabajo

Crea flujos de trabajo automatizados de varios pasos activados por cambios en los registros, programaciones o webhooks externos para eliminar tareas manuales.

Autenticación empresarial

Se integra con proveedores de LDAP, SAML y OAuth2 para que los equipos puedan iniciar sesión con los sistemas de identidad corporativa existentes.

Control de acceso granular

Define permisos por recurso y por operación para cada rol, para que los datos sensibles y las acciones de administración permanezcan debidamente restringidos.

Pasarela de integración

Exponer puntos finales de API personalizados y conectar a servicios externos a través de la pasarela de integración incorporada sin middleware de terceros.

¿Por qué ejecutar Corteza en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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