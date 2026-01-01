Keycloak es una plataforma de gestión de identidad y acceso (IAM) de código abierto y de eficacia probada, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Gestiona el inicio de sesión único, la autenticación multifactor, el inicio de sesión con redes sociales, la federación con LDAP/Active Directory y el control de acceso basado en roles, lo que elimina la necesidad de crear sistemas de autenticación personalizados para cada aplicación que implementes.

Autoalojar Keycloak en tu propio VPS te otorga la propiedad total de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, evitando el precio por usuario de los servicios IAM en la nube. Este despliegue utiliza PostgreSQL para una persistencia para producción, lo que lo hace adecuado para proteger cargas de trabajo reales desde el primer día.