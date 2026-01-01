Implementa Keycloak con un solo clic.
Gestión de identidades y accesos de código abierto de nivel empresarial compatible SSO, OAuth2 y SAML.
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Todo lo que puedes crear con Keycloak
Keycloak es una plataforma de gestión de identidad y acceso (IAM) de código abierto y de eficacia probada, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Gestiona el inicio de sesión único, la autenticación multifactor, el inicio de sesión con redes sociales, la federación con LDAP/Active Directory y el control de acceso basado en roles, lo que elimina la necesidad de crear sistemas de autenticación personalizados para cada aplicación que implementes.
Autoalojar Keycloak en tu propio VPS te otorga la propiedad total de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, evitando el precio por usuario de los servicios IAM en la nube. Este despliegue utiliza PostgreSQL para una persistencia para producción, lo que lo hace adecuado para proteger cargas de trabajo reales desde el primer día.
Funciones clave de Keycloak
Single Sign-On
Permite a los usuarios autenticarse una vez y acceder a todas las aplicaciones conectadas sin volver a introducir las credenciales, reduciendo la fricción y mejorando la postura de seguridad.
Autenticación multifactor
Añade OTP, WebAuthn y autenticadores personalizados a cualquier flujo de inicio de sesión sin modificar tus aplicaciones.
Intermediación de identidad
Delega la autenticación en Google, GitHub, Azure AD o cualquier proveedor OIDC/SAML mientras mantienes tu base de datos de usuarios centralizada.
Federación de Usuarios
Sincronizar y autenticar usuarios desde servidores LDAP o Active Directory existentes sin migrar el directorio.
Autorización granular
Define roles, grupos y permisos a nivel de recurso en múltiples ámbitos aislados para implementaciones multi-inquilino.
¿Por qué ejecutar Keycloak en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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