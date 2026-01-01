Hasta un 69% de descuento en Reactive Resume

Implementa Reactive Resume con un solo clic.

Creador de currículums gratuito y de código abierto que mantiene tus datos profesionales en tu propio servidor, no en una nube de terceros.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Reactive Resume con un solo clic.

Elige un plan VPS para Reactive Resume

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Reactive Resume

Reactive Resume es un creador de currículums de código abierto que prioriza la privacidad y te otorga la propiedad total de tus datos profesionales. A diferencia de las herramientas de currículums SaaS que almacenan tu información en servidores de terceros, el autoalojamiento en un VPS significa que tus datos nunca abandonan tu infraestructura. Crea currículums pulcros utilizando más de 14 plantillas diseñadas profesionalmente, previsualiza los cambios en tiempo real y exporta PDFs con una precisión de píxel, todo sin necesidad de crear una cuenta en la plataforma de otra persona.

Esta implementación incluye todo lo necesario: PostgreSQL para los datos de usuario, un renderizador Chrome sin interfaz gráfica para la generación de PDF y un almacén de archivos local compatible con S3. Hay disponible asistencia de escritura con IA opcional a través de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude si proporcionas una clave API.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Reactive Resume

Más de 14 plantillas de currículum

Elige entre plantillas de diseño profesional y personaliza las fuentes, los colores y los diseños para que se adapten a tu estilo personal.

Exportación de PDF perfecta en píxeles

Genera PDF mediante un renderizador de Chrome sin interfaz gráfica integrado: no se requiere ningún servicio de terceros ni plugin de navegador.

Enlaces públicos para compartir

Comparte tu currículum a través de una URL única que siempre refleje tus últimas ediciones sin volver a enviar archivos.

Asistencia de escritura con IA

Mejora el contenido del currículum con sugerencias de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude usando tu propia clave de API.

Autenticación de dos factores

Protege tus cuentas con 2FA basado en TOTP y soporte opcional para claves de acceso para iniciar sesión sin contraseña.

¿Por qué ejecutar Reactive Resume en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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