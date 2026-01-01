MediaGo es un descargador de vídeo de código abierto que combina una interfaz de usuario basada en navegador con motores de eficacia probada como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE y BBDown. Detecta y guarda transmisiones de listas de reproducción M3U8 y HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit y más de mil sitios compatibles, y luego convierte el resultado a cualquier formato o calidad sin un paso de ffmpeg separado.

Ejecutar MediaGo en tu propio VPS significa que las descargas se realizan en un servidor rápido y siempre activo en lugar de en tu portátil, y los archivos permanecen en un almacenamiento que tú controlas. Una extensión de navegador complementaria y una API HTTP te permiten enviar enlaces desde cualquier dispositivo a la misma cola, con la gestión de tareas, el progreso y el historial expuestos a través de un panel de control web limpio.