Implementa Inngest con un solo clic.
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo para ejecutar funciones en segundo plano fiables, trabajos programados y flujos de trabajo de IA.
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Todo lo que puedes crear con Inngest
Inngest es un motor de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite escribir funciones en segundo plano fiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el código de tu aplicación. Gestiona automáticamente los reintentos, la concurrencia, la limitación de velocidad y la lógica de funciones escalonadas, manteniendo el código de tu aplicación centrado en la lógica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.
El autoalojamiento de Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecución, los datos y la configuración. Viene con persistencia SQLite integrada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediación de mensajes.
Funciones clave de Inngest
Tareas en segundo plano fiables
Ejecuta tareas en segundo plano con reintentos automáticos, retroceso exponencial y gestión de errores integrada: sin necesidad de infraestructura adicional.
Flujos de trabajo de Step Function
Componer flujos de trabajo de varios pasos donde cada paso se reintenta individualmente y se almacena en caché, haciendo que la orquestación compleja sea resistente a fallos transitorios.
Ejecución impulsada por eventos
Activa funciones a partir de eventos de aplicación con una clave de evento sencilla, lo que permite arquitecturas desacopladas y reactivas entre servicios.
Soporte de flujo de trabajo de IA
Orquestar flujos de trabajo de IA de larga duración con soporte integrado para límites de concurrencia, limitación de velocidad y puntos de control a nivel de paso.
Servidor de desarrollo integrado
Desarrolla y prueba flujos de trabajo localmente con una interfaz de usuario completa que muestra el historial de eventos, las ejecuciones de funciones y los seguimientos de pasos en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Inngest en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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