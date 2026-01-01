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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Inngest

Inngest es un motor de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite escribir funciones en segundo plano fiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el código de tu aplicación. Gestiona automáticamente los reintentos, la concurrencia, la limitación de velocidad y la lógica de funciones escalonadas, manteniendo el código de tu aplicación centrado en la lógica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

El autoalojamiento de Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecución, los datos y la configuración. Viene con persistencia SQLite integrada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediación de mensajes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Inngest

Tareas en segundo plano fiables

Ejecuta tareas en segundo plano con reintentos automáticos, retroceso exponencial y gestión de errores integrada: sin necesidad de infraestructura adicional.

Flujos de trabajo de Step Function

Componer flujos de trabajo de varios pasos donde cada paso se reintenta individualmente y se almacena en caché, haciendo que la orquestación compleja sea resistente a fallos transitorios.

Ejecución impulsada por eventos

Activa funciones a partir de eventos de aplicación con una clave de evento sencilla, lo que permite arquitecturas desacopladas y reactivas entre servicios.

Soporte de flujo de trabajo de IA

Orquestar flujos de trabajo de IA de larga duración con soporte integrado para límites de concurrencia, limitación de velocidad y puntos de control a nivel de paso.

Servidor de desarrollo integrado

Desarrolla y prueba flujos de trabajo localmente con una interfaz de usuario completa que muestra el historial de eventos, las ejecuciones de funciones y los seguimientos de pasos en tiempo real.

¿Por qué ejecutar Inngest en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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