Inngest es un motor de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite escribir funciones en segundo plano fiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el código de tu aplicación. Gestiona automáticamente los reintentos, la concurrencia, la limitación de velocidad y la lógica de funciones escalonadas, manteniendo el código de tu aplicación centrado en la lógica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

El autoalojamiento de Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecución, los datos y la configuración. Viene con persistencia SQLite integrada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediación de mensajes.