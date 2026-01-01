Despliega Super Productivity con instalaciĆ³n de un solo clic.
Gestor de tareas avanzado que combina listas de tareas, seguimiento del tiempo, temporizador Pomodoro e integraciones con Jira, GitHub y GitLab en una sola herramienta.
Elige un plan VPS para Super Productivity
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Super Productivity
Super Productivity unifica la gestiĆ³n de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicaciĆ³n. Combina listas de tareas estructuradas con la gestiĆ³n del tiempo basada en Pomodoro, la generaciĆ³n automĆ”tica de hojas de horas e integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello, de modo que las incidencias asignadas fluyen a tu lista de tareas sin necesidad de introducirlas manualmente y los registros de trabajo se sincronizan automĆ”ticamente.
El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productivity sea accesible desde cualquier navegador sin instalar una aplicaciĆ³n de escritorio, mientras mantienes tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que tĆŗ controlas. Sin anĆ”lisis, sin telemetrĆa y sin tarifas por usuario.
Funciones clave de Super Productivity
Seguimiento del tiempo integrado
Registra el tiempo por tarea con generaciĆ³n automĆ”tica de hojas de tiempo. Ideal para la facturaciĆ³n de clientes, los informes de sprints y entender a dĆ³nde van tus horas.
Temporizador Pomodoro
Soporte integrado para la tĆ©cnica Pomodoro con intervalos de trabajo y descanso configurables, ademĆ”s de recordatorios para mantener la concentraciĆ³n y prevenir el agotamiento.
SincronizaciĆ³n de Jira y GitHub
Importa automĆ”ticamente los tickets de Jira asignados y las incidencias de GitHub a tu lista de tareas y envĆa los registros de trabajo de vuelta para mantener las herramientas del proyecto sincronizadas.
Subtareas y proyectos
Organiza el trabajo con subtareas jerĆ”rquicas, proyectos y etiquetas codificadas por colores para que las iniciativas complejas se mantengan estructuradas y manejables.
MĆ©tricas de productividad
Registra las tareas completadas, el tiempo de concentraciĆ³n y los patrones diarios con el tiempo para que puedas identificar los cuellos de botella en el flujo de trabajo y mejorar tus hĆ”bitos.
ĀæPor quĆ© ejecutar Super Productivity en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.