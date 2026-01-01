Super Productivity unifica la gestiĆ³n de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicaciĆ³n. Combina listas de tareas estructuradas con la gestiĆ³n del tiempo basada en Pomodoro, la generaciĆ³n automĆ”tica de hojas de horas e integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello, de modo que las incidencias asignadas fluyen a tu lista de tareas sin necesidad de introducirlas manualmente y los registros de trabajo se sincronizan automĆ”ticamente.

El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productivity sea accesible desde cualquier navegador sin instalar una aplicaciĆ³n de escritorio, mientras mantienes tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que tĆŗ controlas. Sin anĆ”lisis, sin telemetrĆ­a y sin tarifas por usuario.