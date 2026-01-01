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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

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Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Super Productivity

Super Productivity unifica la gestiĆ³n de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicaciĆ³n. Combina listas de tareas estructuradas con la gestiĆ³n del tiempo basada en Pomodoro, la generaciĆ³n automĆ”tica de hojas de horas e integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello, de modo que las incidencias asignadas fluyen a tu lista de tareas sin necesidad de introducirlas manualmente y los registros de trabajo se sincronizan automĆ”ticamente.

El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productivity sea accesible desde cualquier navegador sin instalar una aplicaciĆ³n de escritorio, mientras mantienes tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que tĆŗ controlas. Sin anĆ”lisis, sin telemetrĆ­a y sin tarifas por usuario.

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Funciones clave de Super Productivity

Seguimiento del tiempo integrado

Registra el tiempo por tarea con generaciĆ³n automĆ”tica de hojas de tiempo. Ideal para la facturaciĆ³n de clientes, los informes de sprints y entender a dĆ³nde van tus horas.

Temporizador Pomodoro

Soporte integrado para la tĆ©cnica Pomodoro con intervalos de trabajo y descanso configurables, ademĆ”s de recordatorios para mantener la concentraciĆ³n y prevenir el agotamiento.

SincronizaciĆ³n de Jira y GitHub

Importa automĆ”ticamente los tickets de Jira asignados y las incidencias de GitHub a tu lista de tareas y envĆ­a los registros de trabajo de vuelta para mantener las herramientas del proyecto sincronizadas.

Subtareas y proyectos

Organiza el trabajo con subtareas jerĆ”rquicas, proyectos y etiquetas codificadas por colores para que las iniciativas complejas se mantengan estructuradas y manejables.

MĆ©tricas de productividad

Registra las tareas completadas, el tiempo de concentraciĆ³n y los patrones diarios con el tiempo para que puedas identificar los cuellos de botella en el flujo de trabajo y mejorar tus hĆ”bitos.

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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