Iceshrimp.NET es una reescritura completa del servidor fediverso de Iceshrimp, cambiando la pila original de Node.js por un backend moderno de .NET y un frontend de Blazor WebAssembly. El resultado es una red social federada que ejecuta ActivityPub con una fracción de la huella de memoria y CPU de los servidores de la familia Misskey, mientras se mantiene totalmente compatible con el fediverso más amplio.

Alojar Iceshrimp en tu propio VPS mantiene tu comunidad, contenido y políticas de moderación bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin dependencia de plataforma. Una API compatible con Mastodon también permite a los usuarios mantener sus clientes móviles y web favoritos.