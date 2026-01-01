Despliega Iceshrimp con un solo clic.
Red social descentralizada ActivityPub construida sobre .NET, que sucede a Misskey con un backend más rápido y ligero.
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Iceshrimp.NET es una reescritura completa del servidor fediverso de Iceshrimp, cambiando la pila original de Node.js por un backend moderno de .NET y un frontend de Blazor WebAssembly. El resultado es una red social federada que ejecuta ActivityPub con una fracción de la huella de memoria y CPU de los servidores de la familia Misskey, mientras se mantiene totalmente compatible con el fediverso más amplio.
Alojar Iceshrimp en tu propio VPS mantiene tu comunidad, contenido y políticas de moderación bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin dependencia de plataforma. Una API compatible con Mastodon también permite a los usuarios mantener sus clientes móviles y web favoritos.
Funciones clave de Iceshrimp
Federación ActivityPub
Se conecta de forma nativa con Mastodon, Misskey, Pleroma y el resto del fediverso para que tus usuarios puedan seguir e interactuar a través de miles de servidores independientes.
API compatible con Mastodon
El soporte integrado para clientes populares de Mastodon como Elk, Phanpy, Ice Cubes y Tusky significa que los usuarios mantienen las aplicaciones que ya les encantan.
Backend .NET Ligero
El nuevo backend de .NET es significativamente más rápido y más eficiente en el uso de recursos que los servidores de la familia Misskey, lo que hace que los planes de VPS más pequeños sean viables para el alojamiento federado.
Vista previa pública configurable
Una vista previa pública solo en HTML permite a los visitantes que no han iniciado sesión navegar por el contenido local sin exponer la aplicación cliente completa, con controles granulares sobre lo que se muestra.
Listas de recuperación y bloqueo autorizadas
El soporte integrado para la recuperación autorizada, los modos de federación de lista de bloqueo o lista de permitidos, y la validación de firma configurable proporciona a los administradores potentes herramientas de moderación.
Migración desde Iceshrimp-JS
Una ruta de actualización con buen soporte significa que las instancias existentes de Iceshrimp-JS pueden migrar al nuevo backend sin perder cuentas, publicaciones ni seguidores.
¿Por qué ejecutar Iceshrimp en Hostinger?
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