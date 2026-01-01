Implementa Tautulli con 1 clic.
Compañero de monitorización y análisis para Plex Media Server con estadísticas detalladas y notificaciones personalizadas.
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Todo lo que puedes crear con Tautulli
Tautulli es una herramienta de monitorización y seguimiento basada en Python, creada específicamente para Plex Media Server. Registra cada evento de reproducción —quién vio qué, cuándo, con qué calidad y desde qué dispositivo— y presenta los datos en gráficos detallados y tablas de historial filtrables.
Autoalojar Tautulli en un VPS, junto o por separado de tu servidor Plex, te proporciona estadísticas persistentes y entrega de notificaciones a través de Discord, Slack, Telegram y correo electrónico, sin depender de los servicios en la nube de Plex. Se conecta a cualquier servidor Plex a través de la red.
Funciones clave de Tautulli
Historial de reproducción
Cada transmisión se registra con el usuario, el dispositivo, la calidad y la duración para que tengas un registro completo de la actividad del servidor de medios.
Notificaciones personalizadas
Envía alertas para contenido nuevo, inicios de transmisión, transcodificaciones o inicios de sesión de usuario a través de Discord, Slack, Telegram, correo electrónico y más.
Panel de control de estadísticas
Los gráficos visuales muestran transmisiones simultáneas, uso de ancho de banda, contenido multimedia popular y la actividad por usuario en cualquier rango de tiempo.
Soporte de boletines
Genera y envía automáticamente boletines por correo electrónico destacando las películas y episodios agregados recientemente a tus usuarios de Plex.
¿Por qué ejecutar Tautulli en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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