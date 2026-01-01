PieFed es un agregador de enlaces federado de código abierto y una plataforma de discusión — una alternativa a Lemmy y Mbin escrita en Python con Flask. Se conecta al Fediverso más amplio a través de ActivityPub para que los usuarios de Lemmy, Mbin, Mastodon y otros servidores compatibles puedan suscribirse a las comunidades que tú alojas, y tus miembros puedan seguir comunidades en cualquier lugar.

PieFed se diferencia por un fuerte enfoque en la salud de la comunidad: los niveles de confianza integrados, las advertencias de contenido, la curación de feeds basada en temas y las herramientas de moderación granulares son fundamentales para la plataforma en lugar de extensiones añadidas. El autoalojamiento en tu VPS mantiene la propiedad del contenido, la política de moderación y los datos de los miembros totalmente bajo tu control sin manipulación algorítmica del feed ni dependencia de la plataforma.