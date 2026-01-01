InstalaciĆ³n de Glances en un clic.
Herramienta de monitorizaciĆ³n de sistemas multiplataforma que proporciona mĆ©tricas en tiempo real de CPU, memoria, disco, red y contenedores a travĆ©s de una interfaz web.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Glances
Glances es una herramienta integral de monitoreo de servidores que combina la visibilidad de top, htop, iotop y df en una Ćŗnica interfaz web unificada. Proporciona mĆ©tricas en tiempo real para CPU, memoria, swap, E/S de disco, red, procesos y contenedores Docker en ejecuciĆ³n, ademĆ”s de alertas configurables cuando se superan los umbrales.
Alojar Glances en tu propio VPS te da visibilidad completa de la infraestructura de tu servidor sin enviar datos de rendimiento a servicios de monitoreo externos. Esta plantilla implementa Glances con acceso de solo lectura al socket de Docker y al espacio de nombres PID del host para que las mĆ©tricas a nivel de contenedor y de sistema sean completamente visibles desde la interfaz HTTPS segura.
Funciones clave de Glances
MĆ©tricas del sistema en tiempo real
Monitorea la CPU, la memoria, el swap, los promedios de carga, la E/S de disco y el ancho de banda de la red, todo desde un Ćŗnico panel de control web.
MonitorizaciĆ³n de contenedores Docker
El uso de CPU, memoria y red por contenedor es visible junto con las mĆ©tricas del sistema a nivel de host en una sola vista.
Alertas configurables
Establece umbrales para el uso de CPU, memoria y disco para activar alertas automĆ”ticas antes de que el agotamiento de recursos cause problemas.
ExportaciĆ³n de mĆ©tricas
Exportar datos de rendimiento a InfluxDB, Prometheus y otras bases de datos de series temporales para el anĆ”lisis de tendencias a largo plazo.
API RESTful
Una API REST integrada permite integraciones personalizadas, consultas programadas y la incrustaciĆ³n de mĆ©tricas en otros paneles de control.
ĀæPor quĆ© ejecutar Glances en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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