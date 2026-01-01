Neko es un navegador virtual autoalojado que transmite una sesión de navegador en vivo a través de WebRTC para que varios usuarios puedan verla y controlarla simultáneamente. Originalmente creado para fiestas de visualización, ha crecido hasta convertirse en una plataforma versátil de navegador remoto compatible con Firefox, Chromium y otros motores con almacenamiento de perfiles persistente.

Alojar Neko en tu propio VPS te da el control de quién puede acceder a la sesión, mantiene tu IP doméstica privada y proporciona el ancho de banda de subida necesario para transmitir sin problemas a cada espectador conectado sin depender de servicios de terceros para compartir pantalla.