Implementa Neko con instalación en un clic.
Navegador virtual autoalojado que transmite una sesión compartida a múltiples usuarios en tiempo real a través de WebRTC.
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Neko es un navegador virtual autoalojado que transmite una sesión de navegador en vivo a través de WebRTC para que varios usuarios puedan verla y controlarla simultáneamente. Originalmente creado para fiestas de visualización, ha crecido hasta convertirse en una plataforma versátil de navegador remoto compatible con Firefox, Chromium y otros motores con almacenamiento de perfiles persistente.
Alojar Neko en tu propio VPS te da el control de quién puede acceder a la sesión, mantiene tu IP doméstica privada y proporciona el ancho de banda de subida necesario para transmitir sin problemas a cada espectador conectado sin depender de servicios de terceros para compartir pantalla.
Funciones clave de Neko
Transmisión WebRTC en tiempo real
El streaming de latencia ultrabaja permite que la interacción remota del navegador se sienta tan receptiva como la navegación local, incluso para múltiples espectadores simultáneos.
Control multiusuario
Varios usuarios pueden compartir el control del cursor y la entrada del teclado en la misma sesión, con indicadores visuales que muestran la posición del cursor de cada participante.
Acceso basado en roles
Los roles de administrador y miembro te permiten otorgar o revocar el control sobre la marcha, manteniendo las operaciones sensibles protegidas mientras se permite la navegación colaborativa.
Perfil de navegador persistente
La configuración del navegador, los marcadores y los datos de sesión se almacenan en un volumen con nombre para que tu navegador virtual continúe exactamente donde lo dejó después de los reinicios.
Motores de navegador flexibles
Elige entre Firefox, Chromium, ungoogled-chromium y otras variantes para que coincidan con tus requisitos de privacidad, compatibilidad o características.
¿Por qué ejecutar Neko en Hostinger?
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