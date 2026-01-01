Despliega investigación profunda local con instalación de un solo clic.
Asistente de investigación de IA autohospedado que ejecuta flujos de trabajo de investigación profunda iterativos utilizando proveedores de LLM en la nube.
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Local Deep Research es un asistente de investigación de IA de código abierto con más de 7.200 estrellas en GitHub que ejecuta flujos de trabajo de investigación de varios pasos en tu propia infraestructura. Planifica consultas, recopila fuentes en toda la web, da seguimiento a las lagunas y produce informes citados — el mismo patrón que los productos comerciales de investigación profunda, pero con control total sobre qué modelo y qué motores de búsqueda realizan el trabajo.
Esta implementación conecta Local Deep Research a tu proveedor de LLM en la nube preferido — OpenRouter, OpenAI, Anthropic o cualquier punto final compatible con OpenAI — y se envía con SearXNG como un backend de búsqueda que respeta la privacidad, por lo que las consultas de investigación y las fuentes agregadas permanecen en tu VPS mientras la inferencia del modelo se ejecuta contra el proveedor de vanguardia de tu elección.
Funciones clave de Local Deep Research
Investigación profunda iterativa
Planifica consultas, da seguimiento a las lagunas y agrega fuentes en informes estructurados con citas en lugar de respuestas únicas.
Proveedores de LLM en la nube
Funciona con OpenRouter, OpenAI, Anthropic y cualquier endpoint compatible con OpenAI: cambia de proveedores y modelos desde la interfaz web sin reiniciar el contenedor.
Backend de búsqueda privado
Viene con SearXNG para que las consultas de investigación se agreguen de docenas de motores de búsqueda sin exponerlas a rastreadores comerciales.
Tus datos permanecen seguros
El historial de investigación, los informes generados y la configuración residen en tu VPS: solo las llamadas de inferencia del modelo salen del servidor, cifradas en tránsito a tu proveedor elegido.
Informes citados y exportables
Cada reclamación está vinculada a su fuente para que los informes puedan ser revisados, verificados y exportados para su uso posterior.
Configuración basada en web
Los proveedores de modelos, las claves de API y la configuración de búsqueda se gestionan a través de la página de configuración integrada. No es necesario editar archivos de configuración en el servidor.
¿Por qué ejecutar Local Deep Research en Hostinger?
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