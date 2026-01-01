Headscale es una alternativa autoalojada al servidor de control propietario de Tailscale, que te da la propiedad total de tu red mallada privada de WireGuard. Mientras que el servicio alojado de Tailscale gestiona el intercambio de claves, la asignación de IP y las decisiones de enrutamiento, Headscale hace lo mismo en la infraestructura que tú controlas, sin cuotas mensuales, sin límites de dispositivos vinculados a una suscripción y sin dependencia de un servicio en la nube de terceros.

Esta plantilla agrupa Headscale con Headscale UI, un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación. Ambos se sirven bajo el mismo dominio HTTPS, con la interfaz web disponible en la ruta /web . Cualquier cliente compatible con Tailscale puede unirse a tu red mallada inmediatamente después de apuntar su servidor de inicio de sesión a tu URL de despliegue.