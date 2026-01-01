Instala Headscale con un solo clic.
Implementación autoalojada de código abierto del servidor de control de Tailscale para redes privadas de malla WireGuard.
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Headscale es una alternativa autoalojada al servidor de control propietario de Tailscale, que te da la propiedad total de tu red mallada privada de WireGuard. Mientras que el servicio alojado de Tailscale gestiona el intercambio de claves, la asignación de IP y las decisiones de enrutamiento, Headscale hace lo mismo en la infraestructura que tú controlas, sin cuotas mensuales, sin límites de dispositivos vinculados a una suscripción y sin dependencia de un servicio en la nube de terceros.
Esta plantilla agrupa Headscale con Headscale UI, un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación. Ambos se sirven bajo el mismo dominio HTTPS, con la interfaz web disponible en la ruta
/web. Cualquier cliente compatible con Tailscale puede unirse a tu red mallada inmediatamente después de apuntar su servidor de inicio de sesión a tu URL de despliegue.
Funciones clave de Headscale
Clientes compatibles con Tailscale
Cualquier dispositivo que ejecute el cliente oficial de Tailscale puede conectarse a tu servidor Headscale sin modificaciones del lado del cliente.
Interfaz de gestión web
Headscale UI proporciona un panel de control de navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación sin usar la línea de comandos.
Red de malla completa
Los nodos conectados se comunican directamente entre sí a través de los límites NAT utilizando cifrado WireGuard.
Soporte de MagicDNS
Headscale asigna nombres de host a todos los nodos registrados, lo que permite el acceso basado en DNS sin configuración de IP estática.
Almacenamiento basado en SQLite
Todo el estado de la red se almacena en una base de datos SQLite ligera sin necesidad de un servicio de base de datos externo.
Gestión de API y CLI
Gestiona usuarios, nodos y rutas a través de la CLI de Headscale o la API HTTP para scripting y automatización.
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