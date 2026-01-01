Hasta un 69% de descuento en Unmanic

Despliega Unmanic con un solo clic.

Optimizador de biblioteca de medios autohospedado que transcodifica y convierte archivos automáticamente a tus formatos preferidos.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Unmanic con un solo clic.

Elige un plan VPS para Unmanic

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Unmanic

Unmanic es una herramienta de optimización de biblioteca multimedia autoalojada que escanea automáticamente tus archivos y los transcodifica a formatos consistentes usando FFmpeg. En lugar de convertir archivos manualmente o escribir scripts, Unmanic monitoriza continuamente un directorio de biblioteca, identifica los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados y los pone en cola para su procesamiento: todo gestionado a través de una interfaz web.

Alojar Unmanic en un VPS te proporciona una cadena de conversión siempre activa para tu colección multimedia. Ya sea que estés estandarizando códecs de vídeo, reduciendo el tamaño de los archivos o procesando grabaciones de DVR, Unmanic gestiona las tareas en segundo plano sin requerir que tu ordenador de escritorio permanezca encendido.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Unmanic

Escaneo automatizado de biblioteca

Unmanic escanea continuamente tu directorio de medios y pone en cola los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados para su procesamiento.

Transcodificación impulsada por FFmpeg

Transcodificar vídeo y audio a cualquier formato o códec compatible con FFmpeg, incluidos H.264, H.265, AV1 y AAC.

Sistema de plugins

Amplía Unmanic con plugins de la comunidad para eliminar anuncios, renombrar archivos, comprimir archivos y más.

Monitor de archivos en tiempo real

Los archivos nuevos o modificados se detectan automáticamente, por lo que los medios recién añadidos se ponen en cola para su procesamiento sin intervención manual.

Gestión de cola de tareas

Gestiona trabajos de conversión concurrentes con una cola visual que muestra el progreso en vivo, el tiempo estimado y el historial de procesamiento.

¿Por qué ejecutar Unmanic en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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