Despliega Unmanic con un solo clic.
Optimizador de biblioteca de medios autohospedado que transcodifica y convierte archivos automáticamente a tus formatos preferidos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Unmanic
Unmanic es una herramienta de optimización de biblioteca multimedia autoalojada que escanea automáticamente tus archivos y los transcodifica a formatos consistentes usando FFmpeg. En lugar de convertir archivos manualmente o escribir scripts, Unmanic monitoriza continuamente un directorio de biblioteca, identifica los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados y los pone en cola para su procesamiento: todo gestionado a través de una interfaz web.
Alojar Unmanic en un VPS te proporciona una cadena de conversión siempre activa para tu colección multimedia. Ya sea que estés estandarizando códecs de vídeo, reduciendo el tamaño de los archivos o procesando grabaciones de DVR, Unmanic gestiona las tareas en segundo plano sin requerir que tu ordenador de escritorio permanezca encendido.
Funciones clave de Unmanic
Escaneo automatizado de biblioteca
Unmanic escanea continuamente tu directorio de medios y pone en cola los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados para su procesamiento.
Transcodificación impulsada por FFmpeg
Transcodificar vídeo y audio a cualquier formato o códec compatible con FFmpeg, incluidos H.264, H.265, AV1 y AAC.
Sistema de plugins
Amplía Unmanic con plugins de la comunidad para eliminar anuncios, renombrar archivos, comprimir archivos y más.
Monitor de archivos en tiempo real
Los archivos nuevos o modificados se detectan automáticamente, por lo que los medios recién añadidos se ponen en cola para su procesamiento sin intervención manual.
Gestión de cola de tareas
Gestiona trabajos de conversión concurrentes con una cola visual que muestra el progreso en vivo, el tiempo estimado y el historial de procesamiento.
¿Por qué ejecutar Unmanic en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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