Despliega WatchState con un solo clic de instalación.
Motor de sincronización autoalojado que mantiene el historial de visualización alineado entre los backends de Plex, Jellyfin y Emby.
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Todo lo que puedes crear con WatchState
WatchState es una herramienta de código abierto diseñada para hogares que utilizan más de un servidor multimedia. En lugar de depender de Trakt u otros servicios de terceros, se comunica directamente con las API de Plex, Jellyfin y Emby para mantener la coherencia en los estados de reproducción, las posiciones de reanudación y el historial de visualización en cada backend que conectes.
Alojar WatchState en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los datos de visualización y el tráfico de webhooks completamente bajo tu control. El contenedor incluye una interfaz de usuario web para añadir backends, admite la sincronización de muchos a muchos o unidireccional, y combina importaciones programadas con eventos de webhook en tiempo real para que los cambios se propaguen en cuestión de segundos.
Funciones clave de WatchState
Sincronización multi-backend
Sincroniza el estado de visualización de muchos a muchos o unidireccional entre servidores Plex, Jellyfin y Emby desde un único panel de control.
Actualizaciones impulsadas por webhooks
Recibe eventos de reproducción, pausa y scrobble directamente desde cada backend para que el historial de visualización se propague en segundos en lugar de esperar un escaneo.
Identidades multiusuario
Asigna varios usuarios en diferentes servidores a identidades compartidas y mantén a cada miembro de la familia sincronizado sin cruzar historiales.
Copias de seguridad portátiles
Exportar el estado completo del juego de cada backend a un formato portátil que puedes restaurar más tarde o migrar a un servidor diferente.
Comprobaciones de paridad de la biblioteca
Detectar entradas no coincidentes, desajustadas u obsoletas y mostrar las diferencias entre los backends para que puedas corregir los metadatos antes de que causen conflictos de sincronización.
Coincidencia de ruta
Empareja elementos por rutas de medios compartidas cuando los ID externos faltan o no son fiables, ideal para bibliotecas distribuidas en múltiples backends.
¿Por qué ejecutar WatchState en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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