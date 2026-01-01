WatchState es una herramienta de código abierto diseñada para hogares que utilizan más de un servidor multimedia. En lugar de depender de Trakt u otros servicios de terceros, se comunica directamente con las API de Plex, Jellyfin y Emby para mantener la coherencia en los estados de reproducción, las posiciones de reanudación y el historial de visualización en cada backend que conectes.

Alojar WatchState en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los datos de visualización y el tráfico de webhooks completamente bajo tu control. El contenedor incluye una interfaz de usuario web para añadir backends, admite la sincronización de muchos a muchos o unidireccional, y combina importaciones programadas con eventos de webhook en tiempo real para que los cambios se propaguen en cuestión de segundos.