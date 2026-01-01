ESPHome es un sistema de código abierto que convierte los microcontroladores ESP8266 y ESP32 en dispositivos domésticos inteligentes mediante sencillos archivos de configuración YAML. No se requiere programación en C++: define sensores, interruptores y pantallas en YAML, y ESPHome compila y flashea firmware optimizado automáticamente. Se integra de forma nativa con Home Assistant y es compatible con MQTT para su compatibilidad con cualquier plataforma de automatización.

Ejecutar ESPHome en un VPS proporciona una gestión de dispositivos siempre activa y compilación remota de firmware accesible desde cualquier lugar. Las configuraciones de tus dispositivos se almacenan y respaldan de forma centralizada, y las actualizaciones inalámbricas pueden activarse sin necesidad de estar en la red local donde residen los dispositivos físicos.