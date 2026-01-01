Implementa ESPHome con un solo clic.
Sistema de gestión de firmware basado en YAML para microcontroladores ESP8266 y ESP32, con un panel de control web y actualizaciones inalámbricas.
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Todo lo que puedes crear con ESPHome
ESPHome es un sistema de código abierto que convierte los microcontroladores ESP8266 y ESP32 en dispositivos domésticos inteligentes mediante sencillos archivos de configuración YAML. No se requiere programación en C++: define sensores, interruptores y pantallas en YAML, y ESPHome compila y flashea firmware optimizado automáticamente. Se integra de forma nativa con Home Assistant y es compatible con MQTT para su compatibilidad con cualquier plataforma de automatización.
Ejecutar ESPHome en un VPS proporciona una gestión de dispositivos siempre activa y compilación remota de firmware accesible desde cualquier lugar. Las configuraciones de tus dispositivos se almacenan y respaldan de forma centralizada, y las actualizaciones inalámbricas pueden activarse sin necesidad de estar en la red local donde residen los dispositivos físicos.
Funciones clave de ESPHome
Configuración YAML
Define el comportamiento de los dispositivos ESP en archivos YAML sencillos con validación automática. No se requieren conocimientos de C++ ni configuración de IDE.
Actualizaciones inalámbricas
Envía actualizaciones de firmware de forma inalámbrica a todos tus dispositivos ESP sin acceso físico, facilitando el mantenimiento de grandes implementaciones.
Integración de Home Assistant
La integración nativa de la API con Home Assistant permite el descubrimiento instantáneo de dispositivos y un control local sin latencia, sin dependencia de la nube.
Más de 500 componentes
El soporte para cientos de sensores, pantallas, controladores LED y actuadores significa que casi cualquier hardware puede integrarse de forma inmediata.
Registro en tiempo real
Transmite registros de dispositivos en tiempo real directamente en el panel de control web para solucionar problemas rápidamente y monitorizar las lecturas de los sensores durante el desarrollo.
¿Por qué ejecutar ESPHome en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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