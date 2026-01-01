Implementa PgHero con un solo clic.
Panel de rendimiento de PostgreSQL de código abierto para monitorizar consultas, índices y el estado de la base de datos en tiempo real.
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PgHero es un panel de rendimiento de código abierto diseñado específicamente para PostgreSQL. Muestra consultas lentas, índices no utilizados, tablas infladas, índices duplicados, restricciones no válidas y recuentos de conexiones en una interfaz web limpia, sin necesidad de experiencia en bases de datos para interpretar lo que muestra. Cada métrica es específica de PostgreSQL, por lo que el panel va directo a la información relevante para la optimización y la resolución de problemas.
Alojar PgHero por tu cuenta significa que tus credenciales de base de datos y patrones de consulta nunca abandonan tu infraestructura. Conéctalo a cualquier instancia de PostgreSQL — un contenedor en el mismo VPS, una base de datos gestionada remota o múltiples bases de datos a la vez — y obtén un panel de monitoreo persistente accesible a través de tu navegador.
Funciones clave de PgHero
Detección de consultas lentas
PgHero clasifica las consultas por el tiempo de ejecución total y promedio para que puedas identificar inmediatamente qué consultas están degradando el rendimiento de la aplicación.
Análisis de índice
Identifica índices no utilizados, duplicados y faltantes para que puedas limpiar el exceso de índices y añadir los índices que realmente acelerarán tu carga de trabajo.
Seguimiento de espacio e inflado
Muestra los tamaños de las tablas y los índices con el recuento de tuplas muertas, para que sepas cuándo se necesita un VACUUM o un REINDEX antes de que el espacio se convierta en un problema.
Monitoreo de conexión
Rastrea las conexiones activas por usuario, base de datos y estado para que puedas detectar fugas de conexión y el agotamiento del pool antes de que causen interrupciones.
Estadísticas de consultas históricas
Captura estadísticas de consulta a lo largo del tiempo y las muestra con un control deslizante de rango de tiempo, lo que facilita correlacionar las regresiones de rendimiento con las implementaciones o los cambios de carga.
¿Por qué ejecutar PgHero en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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