Implementa Flame con un solo clic.
Página de inicio y panel de control autoalojado para tu servidor personal y servicios de homelab.
Elige un plan VPS para Flame
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Flame
Flame es una página de inicio autoalojada que convierte tu servidor en un centro organizado para todas tus aplicaciones y marcadores. Todo se gestiona a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) integrada: sin archivos de configuración que editar ni reinicios necesarios. Añade aplicaciones, organiza marcadores y personaliza el aspecto completamente desde el navegador.
A diferencia de los servicios de panel de control alojados, Flame se ejecuta completamente en tu propio VPS, manteniendo privados tu inventario de servicios y tus marcadores. Su integración de etiquetas de Docker descubre automáticamente los contenedores en ejecución, para que tu panel de control se mantenga actualizado a medida que implementas nuevos servicios.
Funciones clave de Flame
Gestión basada en GUI
Añade, actualiza y elimina aplicaciones y marcadores directamente desde la interfaz web sin editar ningún archivo de configuración.
Descubrimiento automático de Docker
Detecta automáticamente los contenedores en ejecución leyendo las etiquetas de Docker, manteniendo tu panel de control sincronizado con los servicios desplegados.
Búsqueda integrada
La barra de búsqueda integrada soporta 11 proveedores de búsqueda web y filtra aplicaciones locales y marcadores en tiempo real.
Temas personalizados
Elige entre 15 temas de color integrados o crea el tuyo propio con el editor de temas personalizado y las anulaciones de CSS.
Widget del tiempo
Muestra las condiciones meteorológicas en tiempo real en tu panel de control utilizando una clave API meteorológica gratuita y tus coordenadas de ubicación.
¿Por qué ejecutar Flame en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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