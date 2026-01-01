Misskey es una plataforma de redes sociales de código abierto y con muchas funciones, creada para el fediverso. Utilizando el protocolo ActivityPub, tu instancia de Misskey se federa con Mastodon, Pleroma y miles de otros servidores del fediverso, dando a tus usuarios acceso a un grafo social global mientras mantienes todos los datos en tu propia infraestructura.

A diferencia de las grandes plataformas centralizadas, Misskey prioriza el control de la comunidad: tú estableces las reglas, las políticas de moderación y quién puede unirse. El autoalojamiento en un VPS significa que no hay manipulación algorítmica, ni recolección de datos, ni riesgo de que la plataforma desaparezca a tu alrededor.