Despliega Sun-Panel con un solo clic.
Panel de navegación personalizable para servidores y NAS con una página de inicio limpia y un lanzador de aplicaciones para quienes autoalojan.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Sun-Panel
Sun-Panel es un panel de navegación y página de inicio ligero y autoalojado, diseñado para servidores y dispositivos NAS. Te ofrece un único panel de control, bellamente organizado, desde donde puedes iniciar todos tus servicios autoalojados y monitorizar el estado del sistema de un vistazo. Diseñado pensando en la simplicidad, Sun-Panel no requiere ninguna base de datos externa; funciona completamente con SQLite.
Con soporte para aislamiento multi-cuenta, iconos personalizados de la biblioteca Iconify, mini ventanas en la página y CSS y JavaScript totalmente personalizables, Sun-Panel te permite crear una página de inicio que se adapte a tu flujo de trabajo. Despliégalo en tu VPS y disfruta de una página de inicio de navegador personal y sin anuncios que controlas por completo.
Funciones clave de Sun-Panel
Compatibilidad con varias cuentas
Crea cuentas aisladas para diferentes usuarios, cada uno con su propio diseño de panel y accesos directos a aplicaciones.
Sin base de datos externa
Funciona completamente con SQLite integrado, manteniendo la implementación sencilla sin ningún servicio de base de datos adicional que mantener.
Amplia Biblioteca de Iconos
Aprovecha la biblioteca de iconos de Iconify para personalizar libremente los accesos directos de tus aplicaciones, compatible con miles de conjuntos de iconos.
Monitoreo del estado del sistema
Visualiza el uso de CPU, memoria y disco en tiempo real directamente en tu panel para controlar el estado del servidor.
JS y CSS personalizados
Inyecta tu propio JavaScript y CSS para personalizar por completo el aspecto y el comportamiento de tu página de inicio.
Mini ventanas en la página
Abre servicios compatibles en mini ventanas flotantes sin salir de tu panel de control para un flujo de trabajo fluido.
¿Por qué ejecutar Sun-Panel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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