Hasta un 69% de descuento en NocoDB

Implementa NocoDB con un solo clic.

Alternativa de código abierto a Airtable que transforma cualquier base de datos SQL en una hoja de cálculo colaborativa con APIs autogeneradas.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa NocoDB con un solo clic.

Elige un plan VPS para NocoDB

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con NocoDB

NocoDB es la principal alternativa de código abierto a Airtable, que convierte bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras bases de datos SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que los usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con API REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo ello sin precios por usuario.

Autoalojar NocoDB en tu VPS garantiza que los datos empresariales sensibles nunca salgan de tu infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios y le da a tu equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de una interfaz sin código que cualquiera puede usar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de NocoDB

Múltiples tipos de vista

Cambia entre vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario para los mismos datos, permitiendo que cada miembro del equipo trabaje en el formato que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

APIs Autogeneradas

Cada tabla expone automáticamente puntos finales REST y GraphQL, lo que permite a los desarrolladores crear integraciones y front-ends personalizados sin escribir código de backend.

Tipos de campo enriquecidos

Archivos adjuntos, fórmulas, búsquedas, resúmenes y registros vinculados aportan la potencia de las hojas de cálculo a tus datos relacionales sin consultas SQL complejas.

Control de Acceso Granular

Configura los permisos a nivel de espacio de trabajo, base y tabla con la gestión de roles para que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.

Automatización de Webhooks

Activa flujos de trabajo e integraciones externas automáticamente cuando los datos cambian, conectando NocoDB a tus herramientas existentes sin código personalizado.

Importar Airtable

Migra bases de Airtable existentes, archivos CSV u hojas de Excel con detección de esquemas, facilitando el cambio sin reconstruir tus datos desde cero.

¿Por qué ejecutar NocoDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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