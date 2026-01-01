Redpanda Console es una interfaz de usuario web de cÃ³digo abierto creada por Redpanda Data para inspeccionar y operar clÃºsteres de streaming compatibles con Kafka. Expone temas, particiones, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACL y cargas Ãºtiles de mensajes en vivo a travÃ©s de una Ãºnica interfaz, con soporte integrado para la decodificaciÃ³n de JSON, Avro, Protobuf y MessagePack.

Esta implementaciÃ³n con un solo clic incluye Console junto con un broker Redpanda incrustado para que obtengas un endpoint de Kafka-API funcional, un Registro de Esquemas y una API de AdministraciÃ³n en el momento en que se inicia el contenedor. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos de eventos, las cargas Ãºtiles de clientes y los metadatos de streaming completamente bajo tu control, sin tarifas SaaS por broker.