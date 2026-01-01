Form.io es una plataforma de código abierto para la creación de formularios y API que permite a los desarrolladores crear formularios complejos, gestionar envíos y construir aplicaciones basadas en datos. Combina un constructor de formularios visual de arrastrar y soltar con un potente backend de API REST, lo que facilita la incrustación de formularios en cualquier aplicación web o móvil.

El autoalojamiento de Form.io te otorga la propiedad total de tus datos y envíos de formularios. Las organizaciones que manejan información sensible: respuestas a encuestas, formularios de admisión de clientes o flujos de trabajo internos, se benefician de mantener todo en su propia infraestructura sin tarifas por envío y con total soberanía de datos.