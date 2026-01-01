Implementa Form.io con un solo clic.
Creador de formularios de código abierto y plataforma API de gestión de datos para crear, incrustar y gestionar formularios dinámicos.
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Form.io es una plataforma de código abierto para la creación de formularios y API que permite a los desarrolladores crear formularios complejos, gestionar envíos y construir aplicaciones basadas en datos. Combina un constructor de formularios visual de arrastrar y soltar con un potente backend de API REST, lo que facilita la incrustación de formularios en cualquier aplicación web o móvil.
El autoalojamiento de Form.io te otorga la propiedad total de tus datos y envíos de formularios. Las organizaciones que manejan información sensible: respuestas a encuestas, formularios de admisión de clientes o flujos de trabajo internos, se benefician de mantener todo en su propia infraestructura sin tarifas por envío y con total soberanía de datos.
Funciones clave de Form.io
Creador de formularios visual
El editor de arrastrar y soltar admite campos de texto, cargas de archivos, formularios anidados y lógica condicional sin escribir código.
API REST autogenerada
Cada formulario genera automáticamente una API REST para crear, leer y gestionar envíos desde cualquier aplicación.
Control de acceso basado en roles
Controla quién puede enviar, ver o administrar formularios con una gestión de roles y permisos detallada.
Acciones de envío personalizadas
Activa webhooks, envía correos electrónicos o transforma datos automáticamente cuando llega un envío de formulario.
SDK de JavaScript incrustable
Incrusta formularios en React, Angular, Vue o cualquier aplicación web utilizando el SDK oficial de JavaScript de Form.io.
¿Por qué ejecutar Form.io en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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