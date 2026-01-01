Implementa LimeSurvey con un solo clic.
Plataforma profesional de encuestas en lĆnea para crear cuestionarios y recopilar datos.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con LimeSurvey
LimeSurvey es una plataforma de encuestas de cĆ³digo abierto lĆder que permite a investigadores, empresas e instituciones crear cuestionarios online profesionales. Es compatible con mĆ”s de 80 idiomas, lĆ³gica de ramificaciĆ³n avanzada, gestiĆ³n de participantes y opciones completas de exportaciĆ³n de datos, incluyendo formatos SPSS y Excel.
Con sus amplios tipos de preguntas, temas personalizados y arquitectura de plugins, LimeSurvey ofrece capacidades de encuestas de nivel empresarial sin cuotas de suscripciĆ³n. Esta plantilla incluye MariaDB para un almacenamiento de datos fiable, Redis para una gestiĆ³n rĆ”pida de sesiones y enrutamiento HTTPS de Traefik para el envĆo seguro de encuestas.
Funciones clave de LimeSurvey
Tipos de preguntas avanzadas
Elige entre mĆ”s de 28 tipos de preguntas, incluyendo matriz, clasificaciĆ³n, carga de archivos y preguntas basadas en ecuaciones, para cualquier escenario de encuesta.
LĆ³gica de ramificaciĆ³n
Crea encuestas dinĆ”micas que muestran u ocultan preguntas basĆ”ndose en respuestas anteriores utilizando un potente gestor de expresiones.
Encuestas multilingĆ¼es
Crea encuestas en mĆ”s de 80 idiomas con soporte automĆ”tico de texto de derecha a izquierda para una recopilaciĆ³n de datos verdaderamente global.
ExportaciĆ³n y anĆ”lisis de datos
Exporta los resultados a formatos SPSS, R, Excel y CSV con herramientas integradas de estadĆsticas, grĆ”ficos y tabulaciĆ³n cruzada.
AdministraciĆ³n de participantes
Rastrea a los encuestados con acceso basado en tokens, envĆa recordatorios y controla las cuotas para una administraciĆ³n precisa de la encuesta.
ĀæPor quĆ© ejecutar LimeSurvey en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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