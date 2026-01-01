Hasta un 69% de descuento en LimeSurvey

Implementa LimeSurvey con un solo clic.

Plataforma profesional de encuestas en lĆ­nea para crear cuestionarios y recopilar datos.

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Backups automĆ”ticos semanales gratis
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KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-65%
KVM 2
21,99ā¬
7,79ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con LimeSurvey

LimeSurvey es una plataforma de encuestas de cĆ³digo abierto lĆ­der que permite a investigadores, empresas e instituciones crear cuestionarios online profesionales. Es compatible con mĆ”s de 80 idiomas, lĆ³gica de ramificaciĆ³n avanzada, gestiĆ³n de participantes y opciones completas de exportaciĆ³n de datos, incluyendo formatos SPSS y Excel.

Con sus amplios tipos de preguntas, temas personalizados y arquitectura de plugins, LimeSurvey ofrece capacidades de encuestas de nivel empresarial sin cuotas de suscripciĆ³n. Esta plantilla incluye MariaDB para un almacenamiento de datos fiable, Redis para una gestiĆ³n rĆ”pida de sesiones y enrutamiento HTTPS de Traefik para el envĆ­o seguro de encuestas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LimeSurvey

Tipos de preguntas avanzadas

Elige entre mĆ”s de 28 tipos de preguntas, incluyendo matriz, clasificaciĆ³n, carga de archivos y preguntas basadas en ecuaciones, para cualquier escenario de encuesta.

LĆ³gica de ramificaciĆ³n

Crea encuestas dinĆ”micas que muestran u ocultan preguntas basĆ”ndose en respuestas anteriores utilizando un potente gestor de expresiones.

Encuestas multilingĆ¼es

Crea encuestas en mĆ”s de 80 idiomas con soporte automĆ”tico de texto de derecha a izquierda para una recopilaciĆ³n de datos verdaderamente global.

ExportaciĆ³n y anĆ”lisis de datos

Exporta los resultados a formatos SPSS, R, Excel y CSV con herramientas integradas de estadĆ­sticas, grĆ”ficos y tabulaciĆ³n cruzada.

AdministraciĆ³n de participantes

Rastrea a los encuestados con acceso basado en tokens, envĆ­a recordatorios y controla las cuotas para una administraciĆ³n precisa de la encuesta.

ĀæPor quĆ© ejecutar LimeSurvey en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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