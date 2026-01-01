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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Matrix Conduit

Matrix Conduit es un servidor doméstico de Matrix sencillo, rápido y fiable, escrito en Rust. Diseñado como una alternativa ligera a Synapse, se distribuye como un único binario con una base de datos RocksDB integrada, eliminando la necesidad de PostgreSQL u otros servicios externos y reduciendo drásticamente la huella de recursos necesaria para ejecutar tu propio servidor de chat.

Alojar Conduit por tu cuenta en un VPS te da la propiedad total del historial de mensajes, los medios y las claves de cifrado, mientras sigues federando con la red global de Matrix. El cifrado de extremo a extremo está activado por defecto, y cualquier cliente estándar de Matrix como Element, FluffyChat o Cinny se conecta de forma inmediata, para que tu comunidad siga utilizando las herramientas que ya conoce.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Matrix Conduit

Huella ligera

Un único binario de Rust con un almacén RocksDB incrustado se ejecuta cómodamente en planes de VPS pequeños donde Synapse tendría dificultades.

Cifrado de extremo a extremo

Las salas privadas y los mensajes directos están cifrados por defecto para que el contenido de los mensajes permanezca ilegible para cualquiera excepto para sus destinatarios.

Federación de Matrix

Conéctate con usuarios en cualquier otro servidor de inicio de Matrix en todo el mundo a través del protocolo abierto de Matrix y la red de federación.

Sin base de datos externa

Almacena todos los datos en una instancia de RocksDB integrada, eliminando la complejidad de la configuración, el ajuste y la copia de seguridad de PostgreSQL.

Clientes estándar compatibles

Funciona con Element, FluffyChat, Cinny, Nheko y cualquier otro cliente que utiliza la API cliente-servidor de Matrix.

Control de token de registro

Restringe la creación de nuevas cuentas mediante un token secreto compartido para que solo las personas que invites puedan registrarse en tu servidor.

¿Por qué ejecutar Matrix Conduit en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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