Matrix Conduit es un servidor doméstico de Matrix sencillo, rápido y fiable, escrito en Rust. Diseñado como una alternativa ligera a Synapse, se distribuye como un único binario con una base de datos RocksDB integrada, eliminando la necesidad de PostgreSQL u otros servicios externos y reduciendo drásticamente la huella de recursos necesaria para ejecutar tu propio servidor de chat.

Alojar Conduit por tu cuenta en un VPS te da la propiedad total del historial de mensajes, los medios y las claves de cifrado, mientras sigues federando con la red global de Matrix. El cifrado de extremo a extremo está activado por defecto, y cualquier cliente estándar de Matrix como Element, FluffyChat o Cinny se conecta de forma inmediata, para que tu comunidad siga utilizando las herramientas que ya conoce.