Zammad es un sistema de soporte al cliente y mesa de ayuda completamente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat, teléfono, Twitter, Facebook y Telegram en una única cola de tickets. Los agentes trabajan desde una única bandeja de entrada mientras los clientes te contactan por el canal que prefieran, y cada interacción se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditoría completo.

Alojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las métricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operación multi-equipo con flujos de trabajo personalizados, artículos de base de conocimientos y seguimiento del tiempo.