Implementa Zammad con un solo clic.
Plataforma de mesa de ayuda de código abierto y de atención al cliente que convierte el correo electrónico, el chat y los canales sociales en un único flujo de trabajo de gestión de tickets.
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Todo lo que puedes crear con Zammad
Zammad es un sistema de soporte al cliente y mesa de ayuda completamente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat, teléfono, Twitter, Facebook y Telegram en una única cola de tickets. Los agentes trabajan desde una única bandeja de entrada mientras los clientes te contactan por el canal que prefieran, y cada interacción se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditoría completo.
Alojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las métricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operación multi-equipo con flujos de trabajo personalizados, artículos de base de conocimientos y seguimiento del tiempo.
Funciones clave de Zammad
Bandeja de entrada multicanal
Extrae tickets de correo electrónico, chat web, Telegram, Twitter, Facebook y teléfono en una sola cola para que los agentes nunca tengan que alternar entre herramientas.
SLA y escalada
Define objetivos de respuesta y resolución por cliente o tipo de ticket, con escaladas automáticas cuando se incumplen los plazos.
Biblioteca de conocimiento
Publica artículos públicos e internos con soporte multilingüe para desviar tickets repetitivos e incorporar a nuevos agentes más rápido.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda con tecnología Elasticsearch en cada ticket, artículo y registro de cliente devuelve resultados en milisegundos incluso a gran escala.
Flujos de trabajo personalizados
Crea automatizaciones basadas en disparadores y tareas programadas que enrutan tickets, envían respuestas y actualizan campos sin escribir código.
API REST y webhooks
Integra Zammad con CRMs, herramientas de monitorización y chatbots a través de una API REST completa y webhooks salientes.
¿Por qué ejecutar Zammad en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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