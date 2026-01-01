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Servidor de memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA: captura, comprime y recupera el contexto silenciosamente en cada sesión.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con agentmemory

agentmemory es una memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA y cualquier cliente compatible con MCP. Captura silenciosamente lo que tu agente hace en cada sesión, lo comprime en memoria con capacidad de búsqueda e inyecta el contexto adecuado en la siguiente sesión para que dejes de reexplicar tu arquitectura, redescubrir los mismos errores y reenseñar las mismas preferencias.

Construido sobre el motor iii con una pipeline de consolidación de 4 niveles y búsqueda híbrida BM25, vectorial y de grafos, agentmemory alcanza una precisión de recuperación del 95,2% en el benchmark LongMemEval-S, mientras reduce los tokens de contexto en aproximadamente un 92%. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las transcripciones de sesión, las memorias y el historial de reproducción en una infraestructura que controlas, sin nube de proveedor ni medición por agente.

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Funciones clave de agentmemory

Búsqueda híbrida

Combina la palabra clave BM25, el vector denso y la recuperación de grafo de conocimiento mediante la fusión RRF, para que los agentes encuentren recuerdos relevantes, ya sea que recuerdes la frase exacta o solo el concepto.

Captura automática

Doce ganchos para Claude Code y seis para Codex CLI registran las indicaciones, las llamadas a herramientas y los resultados sin ninguna llamada manual para guardar. Los recuerdos se acumulan simplemente al trabajar como de costumbre.

Funciona con todos los agentes

Un servidor habla MCP, REST y stdio, así que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider y cualquier cliente MCP comparten el mismo pool de memoria.

Reproducción de sesión

Cada sesión grabada se puede reproducir en el visor integrado con controles de reproducción, pausa, control de velocidad y atajos de teclado para depurar exactamente lo que hizo el agente y por qué.

Ciclo de vida de 4 niveles

Un pipeline de consolidación envejece las observaciones de los niveles a corto plazo a los de largo plazo, aplica el decaimiento y olvida automáticamente las memorias obsoletas para que el índice se mantenga pequeño y la recuperación se mantenga precisa.

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