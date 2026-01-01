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Servidor de memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA: captura, comprime y recupera el contexto silenciosamente en cada sesión.
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agentmemory es una memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA y cualquier cliente compatible con MCP. Captura silenciosamente lo que tu agente hace en cada sesión, lo comprime en memoria con capacidad de búsqueda e inyecta el contexto adecuado en la siguiente sesión para que dejes de reexplicar tu arquitectura, redescubrir los mismos errores y reenseñar las mismas preferencias.
Construido sobre el motor iii con una pipeline de consolidación de 4 niveles y búsqueda híbrida BM25, vectorial y de grafos, agentmemory alcanza una precisión de recuperación del 95,2% en el benchmark LongMemEval-S, mientras reduce los tokens de contexto en aproximadamente un 92%. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las transcripciones de sesión, las memorias y el historial de reproducción en una infraestructura que controlas, sin nube de proveedor ni medición por agente.
Funciones clave de agentmemory
Búsqueda híbrida
Combina la palabra clave BM25, el vector denso y la recuperación de grafo de conocimiento mediante la fusión RRF, para que los agentes encuentren recuerdos relevantes, ya sea que recuerdes la frase exacta o solo el concepto.
Captura automática
Doce ganchos para Claude Code y seis para Codex CLI registran las indicaciones, las llamadas a herramientas y los resultados sin ninguna llamada manual para guardar. Los recuerdos se acumulan simplemente al trabajar como de costumbre.
Funciona con todos los agentes
Un servidor habla MCP, REST y stdio, así que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider y cualquier cliente MCP comparten el mismo pool de memoria.
Reproducción de sesión
Cada sesión grabada se puede reproducir en el visor integrado con controles de reproducción, pausa, control de velocidad y atajos de teclado para depurar exactamente lo que hizo el agente y por qué.
Ciclo de vida de 4 niveles
Un pipeline de consolidación envejece las observaciones de los niveles a corto plazo a los de largo plazo, aplica el decaimiento y olvida automáticamente las memorias obsoletas para que el índice se mantenga pequeño y la recuperación se mantenga precisa.
¿Por qué ejecutar agentmemory en Hostinger?
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